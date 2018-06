Metallihäkki on lemmikille autossa turvallisin – tottumattoman lemmikin valmistautuminen matkaan kannattaa aloittaa jo viikkoja etukäteen

– Candy! Kati! Tyson! Stara! Tänne, Kurth Silorinne kutsuu koiriaan.

Vehnäterrieri toisensa jälkeen hyppää nätisti häkkiinsä pakettiauton takaosaan.

Tämä nelikko, kuten muutkin von Jungfruborgin kennelin koirat, ovat tottuneita matkantekijöitä. Pennut opetetaan automatkustamiseen pienestä pitäen. Ensin ne saavat matkustaa emonsa kanssa vierekkäisissä häkeissä.

Juhannuksen aikaan Silorinteet lähtevät kahden koiransa kanssa näyttelyihin Rovaniemelle ja Tromssaan. Sitä ennen on tiedossa lyhyempiä reissuja. Parhaimmillaan koiria on autossa kuusi.

Matkoille lähdetään koirien hyvinvointi edellä. Lähes aina liikkeellä ollaan sinisellä pakettiautolla, johon jokaiselle koiralle on pultattu oma lukollinen metallihäkki vesikuppeineen.

Koirilla on auton takaosassa oma ilmastointi, joka on säädetty 18–20 asteeseen. Kuumilla keleillä häkkeihin kiinnitetään vielä paristoilla toimiva lisätuuletin. Ikkunoissa on tummentimet.

– Suurimman osan ajasta koirat nukkuvat. Jos kuuluu joku inahdus, tietää, että on aika pysähtyä tarpeille, Kurth Silorinne sanoo.

Pieni tauko pidetään vähintään kahden tunnin välein, silloin, kun kuljettajallakin on aika vähän venytellä jäseniään.

Henkilöautossa Candy matkustaa Irmeli Silorinteen kanssa turvavyövaljaisiin kiinnitettynä.

Niin, juhannusreissu on monella muullakin edessä ja neljän tunnin automatka tiedossa. Miten selvitä matkasta karvaisen perheenjäsenen kanssa jo muutenkin täyteen ladatussa autossa?

Jos koira ei ole tottunut autolla matkustamiseen tai ei pidä siitä, matkaan varautuminen alkaa pysäköidystä autosta jo viikkoja aiemmin. Tarkoitus kun on ensin saada eläin kokemaan olonsa rennoksi ja turvalliseksi.

Suomen Kennelliiton näyttelysihteerin Maarika Walleniuksen mukaan harjoittelu alkaakin usein kotipihasta herkkupussi kainalossa.

– Aluksi voi vain oleskella autossa kaikki ovet auki, puhua koiralle rauhallisesti, rapsutella, antaa makupaloja ja tehdä koiran olo siten mukavaksi. Kun koira oppii rentoutumaan, voi ajaa ensin hitaasti pieniä matkoja niin, että joku on koko ajan koiran lähellä ja rauhoittelee sitä, Wallenius sanoo.

Silorinteiden pakettiautossa on tilaa kuudelle koiralle.

Kissan totuttaminen automatkustamiseen on Kissaliiton tiedotustoimikunnan jäsenen Tanja Salon mukaan kinkkisempi juttu. Jos kissa mouruaa koko matkan ajan, se sitten tekee niin.

– Se on kissan tapa ilmaista asiansa, eikä sitä voi käskeä olemaan hiljaa, Salo toteaa.

Matkustaville kaneille tärkeintä on, että ne ovat suojassa kuumudelta ja vettä on jatkuvasti tarjolla. Myös kuivaa heinää on hyvä olla saatavilla.

– Paras keino viilentää häkki on laittaa kostea, viileä pyyhe häkin päälle, kunhan huolehtii, että ilmareiät pysyvät vapaina, kaniyhdistyksen varapuheenjohtaja Ville Parviainen sanoo.

Myös kaninhäkkiin voi kiinnittää patterikäyttöisen tuulettimen.

– Niiden teho on sama kuin tietokoneen tuulettimissa, joten kani ei altistu vedolle liikaa. Tuuletin saa kuitenkin ilman vaihtumaan, Parviainen toteaa.

Jos matkustamisen ongelmana on lemmikin kova pahoinvointi, eläinlääkäri voi tarvittaessa kirjoittaa koiralle matkapahoinvointilääkitystä. Silloin koiran kanssa ei kuitenkaan voi osallistua näyttelyihin, kokeisiin tai kilpailuihin, sillä lääkitys lasketaan dopingiksi.

– Seurakoiralle se on kuitenkin ok, Wallenius sanoo.

Toinen vaihtoehto on feromonisuihke, jonka tuoksut voivat auttaa koiraa rauhoittumaan autossa. Feromonisuihketta voi kokeilla myös kuljetuskopassaan hermostuneena mouruavan kissan rauhoittamiseen. Suihkeita saa eläinlääkäreiltä, apteekeista ja eläinkaupoista.

– Feromonia suihkutetaan kissan kuljetuskoppaan, ei koskaan suoraan kissaan, Salo tähdentää.

Ennen reissuun lähtöä lemmikille ei kannata tuputtaa täyttä ruoka-annosta.

– Muutenkin on hyvä, jos ruoka on ehtinyt sulaa ennen matkalle lähtöä eli välissä on muutama tunti, Wallenius sanoo.

Jos koira on kovin rauhaton, sen kanssa on hyvä tehdä pieni lenkki ennen matkaan lähtöä. Aivopähkinät ovat Maarika Walleniuksen mielestä parempi vaihtoehto kuin juoksulenkki.

– Ongelmanratkaisu, jossa koira joutuu keskittymään ja käyttämään aivojaan, väsyttää paremmin kuin pallon tai kepin heittäminen, joka vain nostaa koiran kierroksia entisestään.