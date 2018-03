Kuntoilumahdollisuudet vaikuttavat nyt lomakohteen valintaan – lomalle lähdetään entistä useammin liikkumaan

Hyvinvointimatkailu ja aktiivilomat ovat kasvattaneet suosiotaan voimakkaasti viime vuosina. Kuntoilumahdollisuudet vaikuttavat myös lomakohteiden ja hotellien valintaan. Kyselykierros matkatoimistoihin osoittaa, että ulkomaan lomamatkoilla halutaan hikoilla muutenkin kuin vain aurinkorannalla maaten.

Näkyykö hyvinvointilomien suosio matkatoimistossanne, Aurinkomatkojen viestintävastaava Anniina Metsola?



– Hyvinvointimatkojen suosio alkoi muutama vuosi sitten ja se kasvaa koko ajan. Laantumisen merkkejä ei näy, päinvastoin.

Miten suosio näkyy?



– Kyselyitä erilaisista aktiivilomista tulee päivittäin. Kysynnän lisääntymisen myötä tarjoamme erilaisia aktiivilomapaketteja, joissa on räätälöityä ohjelmaa ja ammattiohjaajat. Esimerkiksi joogamatkojen määrää olemme lisänneet yhdestä useampaan. Lisäksi järjestämme vaellusmatkoja esimerkiksi Itävaltaan. Matkoilla liikutaan myös omatoimisesti. Paljon käydään esimerkiksi pyöräilemässä, juoksemassa ja sukeltamassa.

Miksi lomailijoille ei enää riitä se, että löhötään uimarannalla? Pitääkö lomallakin suorittaa?



– Hyvään lomaan mahtuu edelleen myös rantatuolilla loikoilu, mutta moni haluaa lomalta mielelle ja keholle virkeyttä ja energiaa. Halutaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Voidaanko puhua hyvinvointimatkailusta trendinä, Tjäreborgin ryhmäosaston koordinaattori Mira Savolainen?

– Kyllähän se on trendi. Järjestämiemme aktiivilomien määrä on lisääntynyt noin 10 prosentilla vuoden takaisesta. Ihmiset haluavat nykyään yhdistää lomailuun tekemistä. Lomalla halutaan harrastaa esimerkiksi joogaa, pilatesta ja mindfulnessia. Myös pyöräilyryhmät ovat suosittuja.

Minkä ikäiset suosivat hyvinvointilomia? Entä millaista liikuntataustaa lomailijoilla on?

– Ikähaarukka on 20 ikävuodesta 70–80 ikävuoteen. Suurin osa on noin 40–65-vuotiaita. Valtaosa aktiivilomalla kävijöistä on peruskuntoilijoita, mutta joukossa saattaa olla myös paljon liikkuvia. Vetäjät sovittavat ohjausta aina osallistujien kunnon mukaan.

Miksi lähdetään ulkomaille asti esimerkiksi joogaamaan?

– Toisenlainen ympäristö voi motivoida uudella tavalla liikkumaan. Valmis ja ohjattu ohjelma kannustaa liikkeelle. Matkoilta haetaan hyvää oloa, ja samalla voi tavata uusia, samanhenkisiä ihmisiä. Monelle liikkuminen on elämäntapa, ei pelkästään hyvinvointia. Loma voi olla jatkumoa vapaa-ajalle Suomessa.

Onko hyvinvointimatkailun kysynnän kasvu näkynyt matkatoimistollanne TUI Finlandin Viestintäpäällikkö Pauliina Pajunen?

– On se ehdottomasti lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Omaan vapaa-ajan hyvinvointiin keskitytään entistä enemmän myös lomalla. Ilmiö näkyy myös aktiivilomien ulkopuolella. Kaikki eivät välttämättä lähde aktiivilomille noudattamaan jotain viikko-ohjelmaa, vaan saatetaan esimerkiksi valita hotelli liikuntamahdollisuuksien perusteella.

Millainen lomaliikunta on nyt trendikästä?

– Paljon on niin kutsuttuja Wellness-lomia, jotka keskittyvät joogaan. Sitten tehdään sukellus- ja uintimatkoja.

Miksi lomallakin halutaan huhkia?

– Lomalta haetaan hyvinvointia, että loman jälkeenkin jaksetaan, jos palataan työelämään tai kotiin lasten kanssa. Lomalla ylipäätään kerätään energiaa arkeen.