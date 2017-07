Etäsuhteessa elävät Hämeen-Anttilat tietävät jo, mikä helpottaa ikävöintiä

Kirjailija, tutkija Virpi Hämeen-Anttilan elämä mullistui alkutalvesta. Hänen puolisonsa, islamin ja arabian kielen tutkija Jaakko Hämeen-Anttila otti vastaan professuurin Edinburghin yliopistosta ja muutti Skotlantiin.

Hämeen-Anttila päätti jäädä Suomeen, koska uskoo, ettei englanninkielisessä miljöössä eläminen tee hyvää suomenkielisen tekstin tuottamiselle.

- Minun on mukava olla Suomessa, ja Jaakon Skotlannissa. Tykkään käydä siellä, mutta en asua. Olen huomannut, että jos minulla on jakso, jonka aikana kirjoitan paljon englanniksi, alkaa suomen kieleni kärsiä. Skotlannissa olisi erittäin suuri vaara, että menettäisin kieleni, kirjailija sanoo.

Paraikaa Hämeen-Anttila kirjoittaa yhteistyössä puolisonsa kanssa kolmatta kirjaa. Miten se sujuu etänä?

- Facebook-viestit ja sähköpostit singahtelevat. Jos oikein tiukalle menee, otamme videopuhelun. Haluamme nähdä toistemme kasvot.



Hämeen-Anttila vakuuttaa, että ikävä kalvaa aika ajoin puolin ja toisin. Sitä keventävät parin aikuiset lapset. Heistä toinen opiskelee Skotlannissa.

- Jaakolla on auto, jolla he käyvät katselemassa Skotlannin vanhoja linnoja. Se, että heitä on siellä kaksi, helpottaa koti-ikävää. Minua helpottaa se, että olen paljon tekemisissä 26-vuotiaan tyttäreni kanssa. Mökillä keskustelemme paljon ja vietämme yhteistä aikaa.

Sekä äidillä, että tyttärellä on tekeillä väitöstutkimus. Hämeen-Anttilan väitös käsittelee Intian kirjallisuuden vanhoja kehyskertomuksia.

- Minua on kiusannut se, että väitös on roikkunut niin pitkään. Työ on niin iso, että se on vähän jäänyt. Nyt sain pienen innoituksen ja työ on syntynyt sellaista vauhtia, että luulen sen jopa valmistuvan.

Puolisonsa kirjailija saa kesäksi Suomeen. Elokuussa luvassa on mökkeilyä perhepiirissä.