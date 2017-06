Miksi tuo nuori juoksee pitkin ja poikin? Tässä syy – lue arvio Zombie-juoksupelistä

Lontoolainen peliyhtiö Six to Start ja Baileys Women’s prize for fiction -palkinnon voittaneen Naomi Aldermanin kehittämä peli Zombie, Run! on tuonut geneerisiin fitness-sovelluksiin uutta potkua.

Alderman sai idean Zombie, Run! -sovellukseen juoksuryhmässä, kun ryhmän vetäjä oli kysynyt, mikä motivoi heitä juoksemaan ja yksi ryhmäläisistä vastasi: ”jotta voisin juosta pakoon zombielaumaa!”



Projekti alkoi Kickstarterilla vuonna 2011. Idea menestyi niin hyvin, että sitä rahoitettiin viisi kertaa tavoiteltua summaa enemmän.

Sovelluksessa on noin 200 tehtävää, joiden kirjoittamiseen on osallistunut useampi tiimi. Naomi Alderman on ollut pääkirjoittajana. Vierailevina kirjoittajina on ollut muun muassa Margaret Atwood, Joanne Harris ja Elisabeth Bear.

Sovelluksen suuruuden takia (209mt) voisi olettaa, että se kuluttaisi akkua pahemmin kuin Pokemon GO. Kuitenkin puolentoista tunnin jälkeen akku oli tippunut sadasta prosentista vain 82 prosenttiin, vaikka sovellus oli päällä koko matkan ajan.

Tarinoiden välissä soi käyttäjän omia musiikkilistoja. Puhelin toimii kuin radiopuhelimena, jonka kautta käyttäjälle välitetään viestejä vaarapaikoista ja seuraavista tukikohdista.

Itse koin Zombei, Run! -pelin todella motivoivaksi ja hauskaksi. Hahmot ovat hyvin ääninäyteltyjä, ja tarinan kulku on todella sulava. Sovellus ei ole lagannut kertaakaan joten arvosanat Sipilästä Kekkoseen on Kekkonen Kekkonen Kekkonen. Täydet viisi tähteä siis.



Kirjoittaja Aletta Jurvakainen on Kalevan verkkotoimituksessa kahden viikon tutustu työelämään ja tienaa -jaksolla.