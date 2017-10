Kommentti: Sukunimien jako Facebookiin on aivan älytöntä – äidin tyttönimi on turvasana

Facebookissa leviää kulovalkean lailla uusi villitys, jossa ihmiset kertovat omia ja vanhempiensa sukunimiä ja tyttönimiä.

Villitys on täysin älyvapaa – paristakin syystä.

Ensimmäinen ja vähemmän kriittinen haitta on se, että täysin tuntemattomien ihmisten sukunimet Facebookin uutisvirrassa ovat rasittavaa selattavaa.

Ketä kiinnostaa?

Toinen ja vähän kriittisempi haitta on taas se, että äidin tyttönimi on perinteisesti monien nettipalveluiden käyttämä turvasana, jonka avulla unohtunut salasana saadaan palautettua. Tästä syystä äidin tyttönimi on potentiaalisesti tieto, joka kiinnostaa tietojen kalastelijoita.

Esimerkiksi Google listaa ohjesivustollaan seitsemän asiaa, joita tietojenkalastelusivustot pyytävät. Käyttäjänimien, salasanojen, henkilötunnusten, PIN-koodien, luottokortin ja pankkitilin numeroiden ja syntymäpäivän lisäksi listassa on – yllätys, yllätys – äidin tyttönimi.

Moniko sukunimiä jakanut tuli miettineeksi samalla, mahtaako jossain käyttämässään verkkopalvelussa olla turvakysymyksenä juuri äidin tyttönimi?

Epäilen, ettei monikaan.