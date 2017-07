Shock rockin kummisetä kruunasi Qstockin juhlavuoden

Qstockin juhlavuosi sai arvoisansa päätöksen, kun jo vuosikymmeniä teatraalisilla esityksillään shokeerannut Alice Cooper muutti festivaalin päälavan erilaisten kauhuelementtien näyttämöksi.

Reilun tunnin kestäneen shown aikana yleisö pääsi näkemään niin Feed My Frankenstein -kappaleen aikana lavalla heiluneen jättimäisen Frankeinsteinin hirviön, pakkopaitaan käärityn Cooperin, pahan sairaanhoitajan kuin rokkarin mestaamisen giljotiinilla. Välillä näytelmän kaltaiseksi esitykseksi käynyttä keikkaa värittivät laulajan vaihtuvien asujen lisäksi myös bändin soolot, joista erityisesti rumpusoolo sai Raattiin pakkautuneen väen hurraamaan.

Vaikka väkeä näytti olevan illan pääesiintyjän soittaessa vähemmän kuin päälavalla edellisenä esiintyneen Profeettojen keikalla, oli tunnelma silti korkealla pimenevässä illassa. Kun Cooper huudatti yleisöä I’m eighteen -kappaleen kertosäkeessä kimaltavassa leopardikuvioisessa asussaan, ei miehen ensi vuonna lähestyvästä 70-vuotissyntymäpäivästä ollut tietoakaan.

Shown päätteeksi Cooper tarjosi Qstockin festivaaliyleisölle vielä School’s Out -kappaleen. Saippuakuplien ympäröimän encoren aikana bändi soitti myös pätkiä koulumaailmasta sivuavasta Pink Floydin Another Brick in The Wall -kappaleesta.

Keikkansa päätteeksi rokkari kiitteli vielä oululaisyleisöä ja bändiä.

- Kuka soitti tänään helvetinmoisen shown? Me soitimme, Cooper summasi.

Lauantaina puoli yhden jälkeen ilotulitukseen päättynyttä viidettätoista Qstockia vietettiin Oulussa rauhallisissa merkeissä ja hyvässä säässä muutamia sadekuuroja lukuun ottamatta. Festarikävijät juhlivat poliisin mukaan rauhallisesti, eikä alueella ollut poliisitehtäviä muutamia enempää.

Remontoitu Kuusisaari osoittautui viikonlopun aikana toimivaksi festivaalialueeksi. Varsinkin Kuusisaaren nokan raivaus toi järjestäjienkin kaipaamaa väljyyttä Kaleva-lavan ympäristöön. Välillä pitkäksi venyneitä vessajonoja ja lähes asiaan kuuluvia kaljajonoja lukuun ottamatta järjestelyt vaikuttivat onnistuneen yli 30 000 kävijän viihdyttämisessä ja huoltamisessa.