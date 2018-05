Qstock-festivaalin ohjelma on valmis. Festivaaliorganisaation mukaan Qstockissa on tänä vuonna enemmän esiintyjiä kuin koskaan aikaisemmin.

Suuren artistikattauksen vuoksi perjantai-iltapäivään on avattu uusia soittoaikoja. Perjantaina portit avataan jo kello 13 ja lauantain ohjelmaa on aikaistettu puolella tunnilla.

Qstockin viimeinen ulkomaalainen kiinnitys on brittiyhtye Dream State. Kotimaisia täydennyksiä ovat hard rock -yhtye Shiraz Lane, shock metal -yhtye Fear Of Domination ja oululainen poprock-trio Tuohimaa.

Tuohimaan keikalla festivaalilla esitellään uudenlainen Qstock olkkarissa -keikkakonsepti. Tuohimaan keikkapaikka on olohuonemainen miljöö, jolla tavoitellaan välitöntä ja rentoa tunnelmaa esiintyjän ja yleisön välillä. Tuohimaan keikalla on luvassa myös vierailevia artisteja.

Paikallista osaamista esittelevällä Oulu-lavalla esiintyvät The Psycho Season, Vuoksi, Verikalpa, Cyril Awakens, Lanai, Get In, Art Effects, Mors Subita ja SANA.

Qstockin koko ohjelma aikatauluineen löytyy festivaalin verkkosivuilta.

Festivaali järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella 27.-28. heinäkuuta.