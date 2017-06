Qstockin lauantain liput myyty loppuun kuukausi ennen festivaaleja – kahden päivän lippuja vielä saatavilla

Qstockin lauantain liput on myyty loppuun. Kahden päivän lippuja sekä perjantain ennakkolippuja on vielä saatavilla Ticketmasterin kautta.

Lauantaina festivaaleilla esiintyvät muun muassa Alice Cooper, SANNI ja Amaranthe.

Festivaalin tiedotteessa kerrotaan, että kahden päivän S-etuhintaiset liput ovat loppuneet kaikista myyntipaikoista. Etuhintaisia lippuja myytiin Oulussa, Kempeleessä, Kemissä, Torniossa sekä Rovaniemellä.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on jo kesäkuun puolella tällainen tilanne lippujen suhteen. Todella tyytyväinen täytyy olla siihen miten festivaalin lippumenekki on kehittynyt vuosi vuodelta ja ihmiset ovat ajoissa liikkeellä. Hieno juhlavuosi tästä on tulossa, festivaalijohtaja Mikko Forstén toteaa tiedotteessa.

Qstock järjestetään Kuusisaaressa 28.-29. heinäkuuta. Kahden päivän aikana festivaalilla esiintyy kuudella lavalla yli 60 esiintyjää.

Qstock on ollut loppuunmyyty jo neljänä kesänä peräkkäin. Viime vuonna tapahtuma keräsi 32 000 juhlijaa kahden päivän aikana.