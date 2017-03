Qstock täydensi kesän kattausta 13 esiintyjällä – uusia nimiä ruotsalainen Miriam Bryant ja irlantilainen Bry

Oulun Qstock-festivaalin tuorein esiintyjäkiinnitys on laulaja-lauluntekijä Miriam Bryant Ruotsista. Ensimmäinen levynsä vuonna 2013 julkaissut artisti teki läpimurron vuonna 2015 länsinaapurin Vain elämää -ohjelmassa Så mycket bättressä.

Qstockiin saapuu myös irlantilainen laulaja-lauluntekijä Bry, joka aloitti uransa julkaisemalla musiikkiaan Youtubessa. Viime vuonna Bry keikkaili Twenty One Pilotsin maailmankiertueen lämmittelijänä muun muassa Helsingin jäähallissa. Esikoisalbumi Bry julkaistiin marraskuussa.

Festivaalin uusia kotimaisia kiinnityksiä ovat Mikael Gabriel, Ville Laihialan uusi bändi S-Tool, Reino Nordin, Santa Cruz, Poets of the Fall, Ida Paul & Kalle Lindroth, Mokoma akustisena, Disco Ensemble, Kuningasidea, Pariisin Kevät ja Pete Parkkonen.

Jo aiemmin Qstock on kertonut, että festivaalilla nähdään Marilyn Manson, Danko Jones, Alice Cooper, JP Cooper, Amaranthe, The Charm The Fury ja Imperial State Electric.

Kotimaisista artisteista esiintymisensä Qstockissa ovat aiemmin varmistaneet myös Profeetat, Haloo Helsinki!, Chisu, Antti Tuisku, Kaija Koo, JVG, Michael Monroe, Roope Salminen & Koirat, SANNI, Ellinoora, Egotrippi, Stam1na, Radiopuhelimet, Turmion Kätilöt, Pauli Hanhiniemen Retkue, Apulanta, Atomirotta, Jenni Vartiainen, Battle Beast ja Teflon Brothers.

Qstock järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella Oulussa 28.–29. heinäkuuta.