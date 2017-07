Qstock täyttää Kuusisaaren ja Raatin viikonlopun ajan. Katso tästä Kalevan toimituksen keräämät keikkatärpit kahden päivän festivaalihumuun.

Reggae-artistin jäähyväiset lähestyvät

Suomen tunnetuimpiin reggaeartisteihin kuuluva Nopsajalka nousee Qstockin Rytmiranta-lavalle perjantaina kello kolmelta. Nopsajalkaa kannattaa suunnata katsomaan, jos artistin vielä mielii nähdä, sillä 20 vuotta keikkaillut artisti ilmoitti heinäkuun alussa jättävänsä keikkalavat taakseen ja lopettavansa uransa. Jäähyväiskeikan artisti pitää syyskuun alussa Helsingissä.

Nopsajalka, eli Antti Hakala on tullut tunnetuksi alun perin Soul Captain Bandista ja Kapteeni Ä-ni -yhtyeestä. Myöhemmin hän oli mukana myös Elokuu-yhtyeessä. Nopsajalan tunnetuimpiin hitteihin kuuluvat Lupaan olla- ja Nosta mua –kappaleet.

Nopsajalka esiintyy Rytmiranta-lavalla kello 15 perjantaina.

Valmistaudu riehumaan Disco Ensemblen keikalla

Alkuvuodesta neljän vuoden julkaisuhiljaisuutensa katkaissut Disco Ensemble soittaa rehellistä voimarockia.

Ulkomaillakin ahkerasti keikkaillut bändi on soittanut yhdessä jo yli 20 vuotta. Yhtyeen läpimurtolevy First Aid Kid on nostalginen äänimaisema monelle 2000-luvun alussa nuoruuttaan viettäneelle. Orkesterin uusin julkaisu Afterlife tarjoilee samalta klassiselta linjastolta tarttuvia kertosäkeitä ja melodista räimettä. Disco Ensembleä tituleerataan usein yhdeksi Suomen energisimmistä live-esiintyjistä. Tällä keikalla tulee taatusti hiki.

Disco Ensemble soittaa Kaleva-lavalla perjantaina kello 20.

Danko Jonesin machorock pistää veret liikkeelle

Kanadalainen hardrocktrio Danko Jones tulee Qstockiin tuoreen Wild Cat -levynsä tiimoilla. Suoraviivaisuus on pelin nimi eikä uusi levy ole juuri hyperenergisen Jonesin suuntaa muuttanut eli täysillä mennään niin kuin ennenkin. Keikoilla Danko Jones pistää niin sanotusti hösseliksi ja paita on märkä niin muusikolla kuin kuulijallakin.

Danko Jones nähdään Kaleva-lavalla perjantaina klo 22.15.

Tummaäänistä poppia länsinaapurista

Viime kesänä Black Car -kappaleellaan suosioon noussut Miriam Bryant tuli tunnetuksi viimeistään osallistuttuaan Vain elämää -sarjan ruotsalaisversioon. Laulajan kappaleet nousivat ohjelmaan osallistumisen jälkeen Ruotsin listojen kärkisijoille.

Bryantissa on myös mahdollisesti ainesta suomalaisylpeyteen: Göteborgissa syntyneen laulajan äiti Iisalmesta kotoisin.

Miriam Bryant esiintyy Sirkusteltassa lauantaina kello 18.

Funkkia, punkkia ja räppiä

Notkeasta Rotasta syntynyt ja Rane Raitsikan vahvistama värikäs porukka yhdistää musiikissaan niin räppiä, bluesia, funkia, jazzia kuin funkiakin. Debyyttialbumilta lohkaistu sinkku Aurinkoon soi ahkerasti radiossa julkaisunsa jälkeen toissa vuonna.

Yhtye on muutamassa vuodessa noussut ungerground-piireistä suurimpien festareiden lavoilla ja radiosoittoon. Tämän bändin keikoilta ei energiaa puutu.

Atomirotta nousee lavalle Rytmirannassa lauantaina kello 21:15.

Tärppien koonnut Kalevan työryhmä: Anniina Rimpiläinen, Eleonoora Riihinen, Janne-Pekka Manninen ja Heidi Peltonen.