Qstock esittelee keikkakonseptin, jota on tarkoitus jatkaa myös talvella – "Tavoitteena on rento ilmapiiri ja yllätyksiä"

Qstockissa on tänä vuonna enemmän esiintyjiä kuin koskaan aikaisemmin. Tällä hetkellä esiintyjiä on 63 ja uudistetun Chill Out -puiston myötä lista saa vielä täydennystä dj:stä, jolloin määrä nousee lähemmäs 70:tä, kertoo festivaalijohtaja Mikko Forstén.

Forstén kertoo olevansa hyvin tyytyväinen festivaalin esiintyjäkattaukseen.

– Tosin se, mitä syksyllä tavoitellaan pääesiintyjiksi harvoin menee maaliin. Yleensä lähetämme toistakymmentä tarjousta ulkomaille ja hyvällä lykyllä saamme niistä ehkä yhden. Aika arpapeliä se on.

Forsténin mukaan lippujen ennakkomyynti näyttää jo nyt lupaavalta. Viime vuonna festivaali keräsi kahden päivän aikana 32 000 juhlijaa.

Suomipop Festivaali järjestetään Kuusisaaressa paria viikkoa aikaisemmin kuin Qstock. Joitain samoja esiintyjiäkin on molempiin tapahtumiin tulossa.

Forsténin mukaan uusi tapahtuma ei ole vaikuttanut Qstockin valmisteluihin oikeastaan ollenkaan.

– Rotuaaripiknikhän on järjestetty ensimmäisestä Qstockista lähtien samoihin aikoihin, ja samoja kotimaisia esiintyjiäkin meillä on ollut. Suomipop on tavallaan rotuaaripiknik eri vaatteissa. Bändikaupoissakaan ei ole tullut yhteentörmäyksiä.

Tuohimaa-trion myötä festivaali esittelee uudenlaisen Qstock olkkarissa -keikkakonseptin, kertoo Forstén.

– Saimme idean vähän erilaisesta keikasta. Esiintymispaikaksi on lavastettu olohuone sohvineen sun muineen ja keikka pidetään siellä. Tavoitteena on rento ilmapiiri ja jammailua sekä yllätyksiä. Kuka tahansa voi tulla kylään.

Forsténin mukaan olkkari-keikoista on tarkoitus tehdä jatkumo ja niitä voisi järjestää sydäntalvellakin.

– Olemme miettineet Oulun kaupunginteatteria, mutta asiaa ei ole vielä varmisteltu. Niiltä esiintyjiltä, joilta olemme alustavasti kyselleet, on tullut innostunut vastaanotto.

Qstock järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella 27.–28. heinäkuuta. Festivaali on ollut loppuunmyyty jo viitenä kesänä peräkkäin.

