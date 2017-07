Michael Monroe valloitti lavan heti keikan alussa, edes kaatuileva mikkiteline ei häirinnyt rokkarin menoa

Hanoi Rocksin laulajana tunnettu ja sittemmin soolouralle jatkanut Michael Monroe käynnisti Kaleva-lavan perjantain toden teolla kello 18 alkaneella keikallaan.

The Voice of Finland -ohjelman tuomarinakin tunnetun miehen lavakarisma otti lavan haltuun heti ensimmäisellä kappaleellaan. Kuusisaaren helle ei hidastanut rokkarin esiintymistä, sillä heti keikan alussa artisti aloitti hurjan hyppimisen ja tehokkaan tilan käytön koko Kaleva-lavan mitalta.

Monroe lähestyi yleisöä myös hyppäämällä välillä alas lähemmäs katsojia ja jututtamalla näitä Faking it -kappaleen lomassa kysyen: "Are you faking it?"

Rokkarin vauhti kiihtyi välillä niin kovaksi, että lavateknikko joutui keräämään johtoja ja kaatuneita mikkitelineitä takaisin paikoilleen muutamaan otteeseen.

Kaleva-lavan edessä oleva suuri kenttä täyttyi tasaiseen tahtiin yleisöstä vielä keikan alkamisen jälkeen. Paikalle ei kuitenkaan päässyt syntymään missään vaiheessa tungosta.





Tuntia myöhemmin Rytmirannassa esiintynyt Pete Parkkonen taas sai aikaan pienen väentungoksen Kuusisaaren hiekkarannalle. Lavan edusta oli pakkautunut täyteen yleisöä jo kymmenen minuuttia ennen esiintymisen alkua, ja tiivis yleisömeri jatkui pitkin hiekkarantaa.

Jo Parkkosen astuminen lavalle sai innokkaan yleisön kiljumaan kovaäänisesti. Vielä kovempi ääni lähti katsojista, kun tämä lauloi Kasipäkki -kappaleessaan "iltaisin sulle mun kroppani öljyän".

Laulajan keikka huipentui loppuvuonna 2016 kohun aiheuttaneen musiikkivideon kera julkaistuun Kohta sataa -kappaleeseen, jota esittäessään mies tyhjensi päälleen pullollisen vettä. Vastoin tapojaan ja yleisön odotuksesta huolimatta esiintyjän paita pysyi tällä kertaa päällä visusti keikan loppuun saakka.

Katso Qstockin festivaaliohjelmasta esiintyjät ja aikataulut.