“Festareilla paras esiintymisaika on yhdeltätoista” – katso Pariisin Kevään Arto Tuunelan videohaastattelu

Kaleva-lavalla lauantai-iltapäivänä esiintynyt Pariisin Kevät kuljetti yleisöä kepeissä tunnelmissa tunnin ajan.



Helsingistä jo eilettäin hyvissä ajoin Ouluun saapunut yhtye otti yleisön omakseen kysymällä ennen Tämän kylän poikii -kappalettaan, onko kukaan yleisössä Limingasta. Hiljaisuuden vallitessa solisti Arto Tuunela muotoili kysymyksensä uudestaan kysyen, onko joukossa paikallisia.



Kaleva sai yhtyeen solistin haastateltavaksi vain hetki keikan jälkeen.



Arto Tuunela, miten Qstock-viikonloppu on tähän mennessä sujunut?



– Hyvin, kiitos kysymästä. Kävin eilettäin katsomassa Marilyn Mansonin keikan, joka yllätti positiivisesti. Pelkäsin, että teinivuosien idoli olisikin ollut huono, mutta toisin kävi.



Festarikesä alkaa lähestyä loppuaan. Mitä Pariisin Keväällä on suunnitelmissa syksyn saapuessa?



– Festareita kierretään vielä seuraavat kolme viikonloppua. Syksymmällä heitämme jonkin verran klubikeikkaa, mutta uuden vuoden aikoihin olisi tarkoitus vetäytyä työhuoneelle. Olemme nyt heittäneet keikkaa tässä kohta koko vuoden albumin julkaisun jälkeen, niin olisi ehkä hyvä aika rauhoittua ja luoda uutta.



Miten pysyt terässä hektisen keikkakesän aikana?



– Tässä on vuosien aikana oppinut, että keikkoihin pitää valmistautua sen viimeisen tunnin sijaan koko päivän ajan. Kun ajaa pitkää matkaa, kuten Helsingistä tänne Ouluun, unohtaa helposti sen, että pitäisi valmistautua jo sen kymmentuntisen matkan ajan. Keikkailun aloittamisesta on kuitenkin jo seitsemän vuotta. Aluksi meillä ei ollut ajatuksena jatkaa näin pitkään, joten tapoja on täytynyt muuttaa vuosien varrella.