Yrittäjät ja 4H -yhdistys yhteistyössä

4H-yritys on helppo tapa kokeilla, millaista on olla yrittäjä. Oma yritys on nuorella paitsi keino tienata rahaa, myös väylä saada vinkkejä mahdollista tulevaa yrittäjän uraa varten.

Moni Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien paikallisyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä 4H-yrittäjien kanssa.

Limingassa ja Muhoksella sparrataan ja palkitaan



Limingan Yrittäjien hallituksen jäsen Heli Ojamaa muistelee mielellään viimeisimpi 4h-yrittäjille jaettuja stipendejä.

– Erityisesti sieltä jäi mieleen Rantaleijona. Nuoret pitivät rantakahvilaa ja vuokrasivat muun muassa sup-lautoja. Kahvilan avajaisissa jaettiin ilmaisia ämpäreitä. Ja erityisen hyvää oli nuorten yrittäjien innovatiivinen some-kampanjointi.

Stipendit ovat vain murto-osa Limingan Yrittäjien ja paikallisen 4H-yhdistyksen yhteistyötä. Ehkä tärkein muoto siitä on neuvonta ja sparraus, jota nuoret yrittäjät saavat kokeneemmilta ammattilaisilta.

Äskettäin myös Muhoksen Yrittäjät palkitsivat äskettäin menestyneimpiä 4H-yrittäjiä.

– Käymme myös puhumassa eri tilaisuuksissa ja jaamme tietoa sekä autamme 4h-yrityksiä alkuun urallaan, kertoo puheenjohtaja Maarit Rautiainen.

Pyhäjärvellä yrittäjyyskoulutusta

Pyhäjärven Yrittäjät sekä paikallinen 4h-yhdistys järjestivät viime keväänä yrittäjyyskoulutuksen, joka osoittautui oikeaksi menestykseksi.

– Halusimme aktivoida nuoria ja kertoa, mitä se yrittäjyys ammattina tarkoittaa.

– Kurssi piti sisällään kahdeksan tapaamista ja yritysvierailun. Kurssin lopputulos oli, että jokaisella kurssille osallistuneella nuorella oli seuraavana kesänä oma 4h-yritys kesätyöpaikaksi, Pyhäjärven Yrittäjien puheenjohtaja Virpi Jaatinen kertoo.

Jaatinen lupaa, että ensi keväänä järjestetään taas uusi kurssi.

Rallia Siikajoella

– Talvella järjestimme kouluilla duunirallin, Raine Niinimaa Siikajoen Yrittäjistä kertoo.

Duunirallissa olivat mukana yrittäjäjärjestön lisäksi oppilaitokset, 4H -yhdistys ja – yrittäjät, työvoimatoimisto ja Siikajoen Osuuspankki.

– Nuoret kiersivät rasteja, joissa suoritettiin tehtäviä tai annettiin infoa yrittäjyydestä.

– 4H-yritys on hyvä keino työllistää itsensä kesäksi, Niinimaa vinkkaakin.

Duuniralli on ollut ohjelmassa nyt kahtena peräkkäisenä talvena. Siikajoen Yrittäjät lupaavat, että perinne jatkuu.