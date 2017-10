Vieläkö Oulu vetää puoleensa?

– Oulun tulevaisuudennäkymät ovat positiiviset. Oulu on merkittävä elinkeinoelämän ja koulutuksen keskus, toteaa kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Laajalan mukaan kaupungin kasvu ei johdu vain liitoksista tai syntyvyydestä. Esimerkiksi vuonna 2016 tulomuutto toi kaupunkiin yli 10500 uutta asukasta. Kun tuosta vähennetään poismuuttaneet, jäädän silti noin 1000 henkilön verran voiton puolelle.

Koulutuskaupungin

talouskasvu on alkanut

Työttömyysprosentti on nyt 14, kun se vuosi sitten oli yli 16. Viime elokuussa Oulussa oli yli 1500 avointa työpaikkaa.

– Nuori ja korkeasti koulutettu väestö on pitkään ollut Oulun vahvuus, kaupunginjohtaja mainitsee.

Laajala arvioi, että Oulu tarjoaa monipuolisesti sekä työ- että opiskelumahdollisuuksia kaupunkiin muuttaville.

– Tämä on koulutuskaupunki, meillä on yliopisto, ammattikorkeakoulu, ammattiopisto ja 11 lukiota.

Yliopistossa ollaan periaatteessa samoilla linjoilla

– Viimeisin haku meni hyvin, ja erityisesti ensisijaisten hakijoiden kasvussa olimme kärkisijoilla, rehtori Jouko Niinimäki kertoo.

Asiassa on silti kääntöpuolensa. Niinimäki huomauttaa, että Oulu saa opiskelijansa pitkälle Pohjois-Pohjanmaalta.

– Olemme pääkaupunkiseudun yliopistojen jälkeen seuraavaksi paikallisin toimija. Olisi hyvä, jos vetovoima yltäisi pidemmälle.

– Työelämänkin osalta voi kuvitella, että meiltä muutetaan enemmän pääkaupunkiseudulle kuin sieltä tänne. Opiskelijavetovoima on ratkaiseva Oulun tulevaisuutta määrittelevä seikka, koska työelämässä olevissa virta taitaa olla poispäin. Varmaan muuttoa ympäriltä on, mutta kaupungistuminen tekee työtänsä, Niinimäki jatkaa.

Ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso näkee, että ammattikorkeakoulun vetovoima on säilynyt hyvänä. Tämän syksyn yhteishaku onnistui erinomaisesti; haettavina olleisiin viiteen ohjelmaan oli 4,31 hakijaa per aloituspaikka.

– Ouluun muutetaan ympäri Pohjois-Suomea – usein, vaikka ei olisi työ – tai opiskelupaikkaakaan. Samoin valmistuttua ei haluta Oulusta pois.

Mutta riittääkö täällä valmistuneille töitä? Jouko Paaso kommentoi, että Oulun runsas nuorisotyöttömyys johtuu nimenomaan siitä, että tänne muutetaan muutenkin kuin työn perässä ja tänne halutaan opintojen jälkeen jäädä, vaikkei työpaikkaa olisi tiedossa.

– Oulun seudulle jää noin 75 – 80 % Oamkista valmistuneista. Valmistumishetkellä ammattikorkeakoulusta työllistyminen on noin 65 %, mutta jo vuoden päästä yli 80 %. Vuoden kuluttua valmistumisesta 57% opiskelijoista on edelleen Pohjois-Pohjanmaalla.

Kuinka vetovoima

saadaan säilymään?

Kaupunginjohtaja muistuttaa, että uudet työpaikat ovat avainasemassa kasvun säilyttämisessä.

– Elinvoimaisuutta lisätään pitkäjänteisellä kaupunkiympäristön ja palveluiden kehittämisellä. Kaupungin keskusta kehittyy ja sinne rakennetaan paljon asuntoja. Ostovoima kasvaa ja sen myötä myös palvelut.

– Meillä on tarjolla hyviä tontteja yritysten tarpeisiin ja tällä edesautetaan yritysten ja palveluiden sijoittumista. Esimerkkinä Oulunportin alue uutena työpaikka-alueena. Oulussa on kasvukeskuksena myös kysyntää esimerkiksi matkailu- ja majoituspalveluille. Pitää muistaa myös Business Oulu, joka tarjoaa monipuolisia palveluja ja tapahtumia yrityksille. Tavoitteena on edesauttaa yrityksiä myös ulkomaankaupassa. Tarjolla on varmasti hyvät edellytykset kansainvälistymiseen ja täällä yritykset saavat koulutettua ja sitoutunutta työvoimaa.

Jouko Paaso arvioi, että Oulun vetomaa yritysten silmissä lisättäisiin kertomalla positiivisesti Oulusta oikeilla foorumeilla ja kutsumalla vaikuttajia Ouluun sekä käymällä vaikuttajien pakeilla Helsingissä.

Yliopiston rehtori Niinimäki sanoo, että Oulu tarvitsisi kärkihankkeita, jotka näkyvät valtakunnallisesti.

– Ratikka ja monitoimiareena eivät olisi hullumpia. Ilmasilta Helsinkiin on merkittävä asia. Sen vahvistamiseksi voisimme hakea ”gateway to Lapland”-asemaa. Syöttäisimme turisteja lappiin junalla ja busseilla. Tämä toisi Oululle tunnettuutta ja Lappi hyötyisi turisteista.

Niinimäki lisää, että korkean osaamisen yritykset syntyvät ja sijoittuvat lähelle osaajia.

– Lisääntyvä vetovoima ja korkeampi osaaminen saisi aikaan työpaikkoja. Hyvä esimerkki on Nokian ammattilaisten hieno työllistyminen ja heidän Ouluun vetämänsä kansainvälisetkin yritykset. Osaajien laatu ja määrä ratkaisevat Oulun tulevaisuuden.