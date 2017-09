Risteily yhdisti huvin ja hyödyn

Nuoria yrittäjiä yhteen tuova Euron risteily veti Alexandra-laivan täyteen kesän alussa. Pohjois-Pohjanmaan nuorten yrittäjien järjestämän tapahtuman ideana oli yhdistää huvi ja hyöty.



– Mukana oli paljon uusi kasvoja, joita ei ole aikaisemmin näkynyt esimerkiksi tapahtumissa, Nuorten yrittäjien puheenjohtaja Eero Rönkkö sanoo.



Nuoret yrittäjät tai sellaiseksi aikovat pääsivät risteilyn nimen mukaisesti laivan kyytiin yhdellä eurolla. Hintaan sisältyi ruokaa, juomaa ja ohjelmaa. Käytännössä risteilyn maksoivat siis sponsorit.



– Tarkoitus on yhdistää alueen yrittäjiä. Haluamme järjestää hyvät puitteet ja rennon ympäristön verkostoitumiselle, Rönkkö sanoo.



– Mahtava että tällaista järjestetään. Pohjois-Pohjanmaa on yksi aktiivisimpia tämän tyylisten tapahtumien järjestäjiä. Syksyllä on esimerkiksi tulossa rapujuhlat, joka on myös rento tapahtuma, Pohjois-Pohjanmaan nuorten yrittäjien valiokuntaan kuuluva Marko Jääskeläinen sanoo.

Luottamusta toimijoiden välille

Myöskin sää suosi järjestäjiä, ja laiva täyttyi 116 tapahtumaan osallistujasta.



– Täytyy kiittää kaikkia sponsoreita, jotka mahdollistivat risteilyn. Tarkoituksena on, että saamme uusia alueen yrittäjiä tulevaisuudessa kiinnostumaan meidän toiminnasta, tapahtuman järjestelyistä vastannut, Pohjois-Pohjanmaan nuorten yrittäjien valiokuntaan kuuluva Marika Kumpulainen sanoo.



– Lisäksi tällaisilla tapahtumilla saadaan luotua luottamusta eri toimijoiden välille.



Valtakunnallisesti nuorten yrittäjien yhdistystoiminnassa ikäraja on 35 vuotta.



Pohjois-Pohjanmaan nuoret yrittäjät eivät ole laittaneet nuoriin yrittäjiin liittymiselle ikärajaa.