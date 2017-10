– Omistajanvaihdoksia tehdään Suomessa meidän arvion mukaan yhteensä noin 2000-3000. Finnvera on mukana näistä yli tuhannessa vuosittain. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Pohjois-Pohjanmaalla tehtiin Finnveran osin rahoittamana yrityskauppoja yhteensä 51 yrityksessä, kertoo Finnveran aluejohtaja Juuso Heinilä.

Omistajanvaihdokset ovat selkeästi lisääntyneet viime vuodesta. Finnveran laskelmien mukaan lähes neljälläkymmenellä prosentilla. Erityisen voimakasta yrityskauppojen määrän kasvu on ollut Lapissa ja Kainuussa.

– Pohjois-Suomessa taitaa olla menossa ihan yrityskauppojen buumi, Heinilä toteaa.

Määrät yhä kasvussa

Tälläkin hetkellä uusia omistajanvaihdoshankkeita on Finnveralla vireillä useita ja merkit viittaavat siihen, että kauppamäärien kasvu jatkuu edelleen. Syyskuun alussa julkistetussa yrittäjien talousnäkymiä selvittäneessä barometrissa omistajanvaihdossuunnitelmat näkyivät olevan Pohjois-Pohjanmaalla selvässä kasvussa ja yrityskauppoihin etsittiin aktiivisesti rahoitusratkaisuja.

– Yrityskaupat ovat keskeinen ja tärkeä osa talouden uudistumista. Usein yrityskauppa ja uuden yrittäjän ideat kääntävät yrityksen liikevaihdon selvään kasvuun. Meillä on lukuisia kokemuksia yrityskaupoista, joiden jälkeen yrityksen liiketoiminta on kääntynyt merkittävään kasvuun ja uusia markkinoita on haettu myös ulkomailta, Heinilä kertoo

Itse asiassa jopa kolmannes pk-yrityksistä etsii toiminnalleen jatkajaa jo lähivuosina, joten myös jatkuvuuden kannalta on tärkeää saada yrityskauppoja toteutumaan. Nuorten kiinnostus yrittäjyyteen onkin tällä hetkellä historiallisen korkealla tasolla.

Hienilä pohtii, että olisi todella hienoa, jos Finnverassa pystyttäisiin yhyttämään yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria ja jatkajaa etsiviä yrityksiä.

– Yrityskauppa on tilastojemme mukaan uuden yrityksen perustamista vähäriskisempi vaihtoehto. Uskon, että uusi yrittäjäsukupolvi toisi digitalisaation hyödyntämisen nopeammin osaksi pk-yritysten arkea.

Mitä on huomioitava, kun lähtee ostamaan tai myymään yritystä?

– Yrityksen oikean arvon määrittäminen on keskeinen osa yrityskauppaa. Tähän löytyy yksikertaisia laskureita, mutta usein kannattaa pyytää arvio luotettavalta ulkopuoliselta taholta, neuvoo Heinilä.

Uuden yrittäjän tulee selviytyä yrityskaupasta seuranneista vastuista yrityksen liiketoiminnalla, joten yrityksen kannattavuus on oikean arvon määrittämisen keskiössä. Luopuvan yrittäjän puolestaan kannattaa aloittaa yrityskaupan suunnittelu hyvissä ajoin, käytännössä vuosia ennen kaupan toteutumista.

– On tärkeää tuntea se, mitkä osat liiketoiminnasta ja yrityksestä ovat aidosti ostajalle kiinnostavia. Usein myyjän kannattaa puhdistaa yrityksen taseesta kaikki ylimääräinen kuten autot, sijoitusvarallisuus tai kiinteistöt.

Yrityskaupan rahoitus taas edellyttää yleensä sekä omaa että vierasta pääomaa.

– Käytännössä kaikki pankkiryhmät ovat rahoittamassa yrityskauppoja ja Finnvera on yleensä osa tätä kokonaisuutta.

– Kun yrityksen arvonmääritys on järkevällä tasolla, yrityskaupan rahoitus kyllä onnistuu. Isommissa, useiden miljoonien, yrityskaupoissa mukana on usein yrittäjän lisäksi pääomasijoittajia, kertoo Heinilä yrityskauppojen käytännöistä.

Finnveran puolelta keskeisimmät rahoitusratkaisut ovat yrittäjälainat sekä pankkien lainojen takaukset.

– Meidän kokemuksemme mukaan rahoituspaketti saadaan kokoon, kun yrityksen kauppahinta on määritetty oikein ja uusilla yrittäjillä on aidot edellytykset onnistua.

Kannattaa katsoa yrityspörssistä

Myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä on huomattu lisääntynyt kiinnostus omistajanvaihdoksiin.

– Kesän jälkeen uusia yrityskontakteja on tullut joka viikko useita ja erityisesti yritysten työntekijät ovat olleet kiinnostuneita ostosta, kertoo kehityspäällikkö Tommi Sirviö.

Viime toukokuussa avattu kauppapaikka Pohjois-Suomen Yrityspörssi on varsin osoittautunut hyväksi ostajien ja myyjien kohtaamispaikaksi. Sirviön mukaan seuraavaksi on tavoitteena saada alan pohjoissuomalaiset asiantuntijat kiinnostumaan Pohjois-Suomen Yrityspörssistä

– Sinne voidaan laittaa myös asiasisältöä, Sirviö hoksauttaa.

Pohjois-Suomen Yrityspörssi on linkitetty valtakunnan Yrityspörssiin, joten myynti-ilmoitukset näkyvät laajasti ja esimerkiksi potentiaaliset paluumuuttajat saadaan sitä kautta hyvin tavoitettua.

Pohjois-Suomen Yrityspörssi löytyy osoitteesta www.psyritysporssi.fi.