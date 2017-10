Kohti automaattista maksamista

Mirva Peteri Cash Management Advisor Nordea Bank Ab

Syksyn tullen varsinkin omakotiasujan pihalta löytyy monenlaisia roskia. Tuttu juttu jokaiselle, taas täytyy lähteä peräkärrykuormaa viemään jätekeskukseen. Olikohan sitä käteistä? Paljonkohan se kärrykuorma maksaa? Onkohan jätekeskus auki? Käyköhän sielläpankkikortti? Lähitulevaisuudessa moisia murheita ei ehkä enää tarvitse miettiä. Seuraava kertomus on keksitty, mutta täysin mahdollinen.

Ajat peräkärryn kanssa jäteasemalle. Puomin luona ajoneuvoyhdistelmäsi punnitaan ja rekisterikilpi luetaan ennen sisäänajoa. Asemalla voit lajitella jätteesi rauhassa, poistumispuomin luona on toinen puntari ja lukija. Jätekuorman hinta lasketaan automaattisesti ja saat matkapuhelimeesi hyväksymispyynnön jossa näet veloitettavan summan. Parhaimmillaan tapahtuma on veloitettu tililtäsi ennen kuin olet ehtinyt ajaa kotiin. Miten tämä on mahdollista?

Vastaus piilee vuoden 2018 alussa voimaan tulevassa maksupalveludirektiivissä, Revised Payment Service Directive:ssa eli PSD 2:ssa. Maksut on perinteisesti totuttu tekemään pankin toimesta tai pankin tarjoamalla alustalla. Konttorin tiskillä maksamisen siirryttyä historiaan, asiakkaat ovat enenemässä määrin suorittaneet tilisiirtonsa verkkopankilla tai pankkien yrityksille tarjoamilla pankkiyhteyksillä. Aloite tilisiirron tekemisestä on kuitenkin aina tullut tilin omistajalta itseltään. Uusi maksupalveludirektiivi mahdollistaa niin kutsuttujen kolmansien osapuolten tekemät maksualoitteet sekä tilikyselyt. Esimerkkitapauksessa jätekeskuksen asiakasrekisteristä löytyy asiakkaan ajoneuvon rekisterinumero. Jätekeskuksen ja asiakkaan sopimuksessa asiakas on antanut jätekeskuksen palvelulle luvan tarkistaa tilitietonsa sekä tehdä maksualoitteita. Asiakkaan ajaessa ulos portista, jätekeskuksen käyttämä ohjelmisto lähettää sähköisen kyselyn asiakkaan pankille: ”onko tällä asiakkaan tilillä kymmenen rahaa katetta”? Pankin on vastattava kyselyyn. Seuraava viesti voisi olla ”suoritetaan tämänasiakkaan tililtä euromääräinen maksu jätekeskuksen tilille tänään”. Pankin on suoritettava maksu.

Ihan kuka vaan ei tulevaisuudessakaan voi maksualoitteita tehdä tai tilitietoja kysellä. Näiden niin kutsuttujen kolmansien osapuolten on oltava viranomaisen hyväksymiä toimijoita, joita valvotaan kuten kaikkia finanssialan yrityksiä. Lisäksi palvelusta tulee olla sovittu etukäteen asiakkaan kanssa. Direktiivi kuitenkin mullistaa maksamisen. Esimerkin lisäksi muun muassa mobiililaitteiden sovellusten tarjoajat voivat jo sovellusehdoissaan hyväksyttää käyttäjällä maksujen tekemisen. Jatkossa kannattaakin ehkä lukea tarkkaan ne pienellä präntätyt sopimusehdot ennen kuin aloittaa palvelun käytön.

Direktiivin tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa maksamista turvallisuutta unohtamatta. Maksajan ei välttämättä tarvitse erikseen valita maksutapaa, syöttää kortin tietoja tai hyväksyä maksua. Jossain määrin uudistuksen vaikutukset koskettavat myös yritysten välistä kaupankäyntiä, jossa maksualoite voi tietyiltä osin muistuttaa jo historiaan jäänyttä kotimaista suoraveloitusta.

Lain astuttua voimaan myös pankkien rooli muuttuu. Osa pankeista todennäköisesti siirtyy tuottamaan palveluita taustalle, ylläpitämään tilejä ja toteuttamaan kolmansien osapuolten tekemiä maksu- ja tili-informaatiopyyntöjä. Jotkin pankit tulevat toimimaan myös itse uusien palveluiden tuottajina. Varmaa on, että tulemme näkemään myös runsaasti uusia innovatiivisia yrityksiä, sekä huomaamme muutoksia sellaisten yritysten toimialoissa, jotka aiemmin eivät ole maksuliikenteen parissa toimineet.