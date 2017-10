Jatkuvaa yhteydenpitoa

Yrittäjien ja kunnan yhteistyö sujuu Tyrnävällä aktiivisesti. Uusin aiheeseen liittyvä ulostulo on Tyrnävän innovaatiotiimi, jonka tiimoilta yrittäjät kokoontuvat viikoittain innovaatioryhmässä. Kunta on lähtenyt yrittäjien perustamaan ryhmään mukaan, ja tarjoaa tapaamisiin tiloja.

– Mukana on myös lähes aina kunnan virkamiehiä. Kokoontumisessa pohditaan jäsenten esiin nostamia ideoita, asioita ja aiheita, joita sitten porukalla sparrataan ja katsotaan, miten ja millä keinoin niitä viedään eteenpäin vai viedäänkö, Tyrnävän kunnanjohtaja Marjukka Manninen sanoo.

On tärkeää, että ryhmässä voidaan keskustella luottamuksellisesti esimerkiksi yritysideoista, Manninen huomauttaa.

Manninen uskoo, että lähiruokaan ja käsityöyrittäjyyteen keskittyneellä Tyrnävä Tarjottimelle! -hankkeella oli vaikutusta yrittäjien aktivoitumisessa. Tyrnävän yrittäjien puheenjohtaja Annukka Soutula-Ervasti perusti viime vuoden lopulla Tyrnävän Puoti -erikoisliikkeen, jossa paikallisten pienyrittäjien tuotteet pääsevät esille.

Yhteisten tapahtumien lisäksi kunta ja yrittäjät pyrkivät etsimään yhteistä säveltä muutenkin. Manninen vakuuttaa, että kunnalla on muutenkin kova tahto suosia paikallisia yrittäjiä hankinnoissaan lain sallimissa puitteissa.

– Erityisen hyviä onnistumisia tässä on tullut ruokapuolella, jossa tänä päivänä lähes 90 prosenttia raaka-aineista on kotimaisia ja mahdollisimman läheltä. Tässä olennaista on ruokapalvelupäällikön ja yrittäjien yhteistyö, jonka avulla voidaan kehittää niin reseptiikkaa kuin tuotteitakin, Manninen toteaa.

Markkinavuoropuhelua

harjoitellaan

Mannisen mukaan kunta pyrkii eri hankinnoissa käymään mahdollisimman monipuolisen markkinavuoropuhelun yrittäjien kanssa. Markkinavuoropuhelu on sekä yrittäjien että kunnan näkökulmasta suhteellisen uusi asia.

– Välillä se onnistuu paremmin ja kehitettävää riittää varmasti puolin ja toisin. Pyrimme viestinnällisesti ja kasvatuksellisesti hoksauttamaan myös kuntalaisia paikallisen yrityselämän palveluiden käyttämisen tärkeydestä, Manninen sanoo.

Hänen mukaansa tavoitteena on jatkuva vuoropuhelu kunnan ja paikallisten yrittäjien välillä. Kunnan houkuttelevuuden lisääntymisestä hyötyvät molemmat.

– Kunta käy aktiivista vuoropuhelua myös kunnan ulkopuolisten yrittäjien kanssa ja pyrkii kehittämään kunnan houkuttelevuutta jo olevien yrittäjien lisäksi myös uusien yrittäjien näkökulmista, Manninen sanoo.