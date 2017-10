Lauri Mikkonen puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä valmistellaan uutta hallintorakennetta. Lähtökohtana on, että uudessa mallissa edetään voimassa olevien sääntöjen pohjalta. PPY:n hallitus on uudistuksen hyväksynyt ja tavoitteena on että vuosikokous Raahessa vahvistaa uuden hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee jäsenet ja varajäsenet. Raahessa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja.

Muutos on merkittävä ja uudella hallintomallilla pyritään paremmin toteuttamaan aluejärjestömme 2016-2020 strategiaa ja reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Muutoksen myötä kaikki valiokunnat lopettavat nykymuodossaan toimintansa. Valiokuntien tilalle muodostetaan verkostomaisesti toimivat forumit. Yhteiskuntavaikuttamisen forum, jäsenpalvelut forum ja verkosto forum. Koulutus ja oppilaitosyhteistyö kuuluvat entisen yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnan pohjalle koottavaan forumiin. Forumeiden puheenjohtajina toimivat PPY:n varapuheenjohtajat. Puheenjohtajien kautta tiedonkulku hallitukselle tehostuu.

Paikallisyhdistysforum tulee olemaan kokonaan uusi toimielin, jonka tehtävänä on lisätä aluejärjestön ja 29 paikallisyhdistyksen yhteistyötä ja linjata aluejärjestön toimintaa. Paikallisyhdistysforum kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ja kaikki paikallisyhdistykset voivat nimetä edustajan kokouksiin.

Suurin muutos uudistuksessa toteutetaan hallitustyöskentelyssä. Hallituksen koko pienenee ja kun työvaliokunta lakkaa, käsittelee hallitus suoraan sille kuuluvat asiat. Hallitus kokoontuu 7-9 kertaa vuodessa. Hallintorakenneuudistukseen sisältyy myös uusi tapa valita luottamushenkilöt tehtäviinsä. Avoimen haun kautta jäsenyrittäjä voi ilmoittautua luottamustehtäviin. Nimitystoimikunta kokoaa hakemukset ja valmistelee esitykset vuosikokoukselle ja hallitukselle.

Uuden hallintomallin tavoitteena on varmistaa hyvät palvelut jäsenyrittäjille ja edesauttaa myönteisen kehityksen jatkuminen yritysten toimintaympäristössä. Visiomme on ”AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA”. Haluamme myös olla mukana yhdessä kuntien, sekä alue-ja maakuntahallinnon kanssa rakentamassa elinvoimaista maakuntaa.