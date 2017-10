Hailuodon silta

Missä vaiheessa hankkeessa nyt ollaan, onko rahoitus ja tekijät selvillä, Hailuodon kunnan tekninen johtaja Markku Mikkola?

– Maankäytön osalta Oulun ja Hailuodon valtuustoissa joulukuussa 2014 hyväksytty merialueen osayleiskaavasta tehtiin valitus. Oulun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen maaliskuussa 2017. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa kestää arvion mukaan noin vuoden.

– Toisaalta Suomen hallitus käsitteli kiinteän yhteyden rakentamista budjettiriihessään nyt syksyllä 2017. Hallitus esittää talousarvioon kiinteän yhteyden rakentamista niin sanotulla elinkaarimallilla, eli periaatepäätös rahoituksesta on tehty. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty ja suunnittelualueella tehdään vielä tarkentavia lisäselvityksiä.

Miksi silta on kannattava tehdä?

– Hailuodon kunta ja kuntalaiset odottavat liikenneyhteydeltä nykyistä parempaa palvelutasoa.

Lauttaliikenteen vuosikustannus vuosina 2015-2018 on 5,8M€. Uuden lautan hankintahinta puolestaan noin 15 M€. Lisäksi tulevat muun muassa lauttaväylän ruoppauskustannukset ja laiturien korjaus- ja kunnostamiskustannukset. Tienpitäjän näkökulmasta lauttayhteys on kallis ja sen kehittäminen vielä kalliimpaa.

– Kiinteän yhteyden kustannusarvio on 74 M€ eli liikennetaloudellisesti kiinteä yhteys on erittäin kannattava, sen hyötykustannussuhde on 2,0.

Hyödyt voittavat haitat

Hailuotolaisella Kujalan tilalla tulevaa siltaa odotetaan varsin positiivisilla mielin.

– Paljon on odottelua ja aikataulujen sumplimista. Jos tuotteita pitää saada lähtemään asiakkaille nopeasti ja sitten lauttaan ei mahdukaan, niin seuraavaa joutuu odottamaan tunnin, kertoo Timo Ranta hailuotolaista lähiruokaa suoramyyntinä harjoittavalta tilalta.

– Nytkin tässä odottelen teurasautoa hakemaan karjaa, ja joudun päivystämään tässä, kun ei ole tietoa ehtiikö kuljetus kuuden vain kahdeksan lautalle, Ranta harmittelee.

Rannan mukaan hailuotolaiset yrittäjät suhtautuvat tulevaan maayhteyteen pääasiassa myönteisesti.

– Erityisesti odotamme positiivisia vaikutuksia matkailulle.

– Kaiken kaikkiaan sillan hyödyt ovat meidän mielestämme paljon suuremmat kuin spekuloidut haitat.