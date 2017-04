Frisbeegolfista tuli harrastajalle ammatti – hauskannäköinen laji vei mukanaan

Kaikki alkoi Oulun Ruskossa eräästä Nokian työntekijöiden aamukahvien lomassa käydystä keskustelusta heinäkuussa 2005.

– Moni oli sattunut katsomaan televisiosta edellisenä päivänä tulleen frisbeegolfin EM-kisojen koostelähetyksen. Totesimme yhdessä, että onpa hauskannäköinen laji. Taisimme samalta istumalta ostaa kiekot, ja pian olimme työporukalla heittelemässä kiekkoja aamulla ennen töihin menoa, Pasi Laukkanen kertoo.

Nyt vuonna 2017 Laukkanen ja hänen yhtiökumppaninsa Petteri Turunen pyörittävät Suomen suurinta frisbeetuotteita myyvää kauppaa, Power Gripiä.

– Alkuun ajatuksena oli, että jos sillä saisi katettua kuluja. Jouduimme esimerkiksi tilaamaan paljon kiekkoja ulkomailta. Me toteutimme koko homman niin päin, että ensin tuli verkkokauppa, ja vasta myöhemmin sitä tukemaan kivijalkakauppa, Laukkanen toteaa.

Itse rakennettu verkkokauppa

Nokia-taustan ja harrastuneisuuden vuoksi esimerkiksi nettikauppa on rakennettu kokonaan itse.

– Vahvuutena meillä on, että kun meiltä tilaa tuotteen arkipäivänä ennen neljää, sen saa suurimpaan osaan Suomea seuraavan päivän postissa.

Power Grip on kasvanut koko historiansa ajan huimaa vauhtia. Samaa tahtia on kasvanut myös frisbeegolfin suosio. Frisbeegolfradat.fi-sivuston mukaan ratoja löytyy Suomesta tällä hetkellä 573 kappaletta. Todellisuudessa määrä on vielä vähän korkeampi, koska ihan kaikkia ratoja luettelossa ei ole.

Yleensä kuntien ylläpitämien ratojen käyttäminen on ilmaista, ja tekemällä muutaman kymmenen euron investoinnin kiekkoihin pääsee jo hyvään alkuun.

– Lisäksi frisbeegolfia voi harrastaa hyvin eritasoiset pelaajat yhtä aikaa, Laukkanen sanoo.

Se on totta. Harva toinen laji on samanaikaisesti kustannuksiltaan puoli-ilmainen ja sopii kenelle tahansa vauvasta vaariin.

Katseet Eurooppaan

Kun Laukkanen ja Turunen perustivat Power Gripin, lajin harrastajia oli Oulussa vain muutama kourallinen. Ruotsissa laji oli tuolloin puolestaan kovassa nosteessa.

Nyt tilanne on toisin päin. Power Gripin näkökulmasta Laukkanen ja Turunen toivovat, että laji nostaisi suosiotaan myös muualla Euroopassa. Yhdysvalloissa lajia harrastetaan jonkin verran, mutta siellä on jo omat toimijat, joten parhaimman kasvupotentiaalin Laukkanen näkee nimenomaan Euroopassa.

– Nettikauppamme tuotteista noin 15 prosenttia myydään ulkomaille. Sanotaanko näin, että jos laji lähtee kasvuun Euroopassa, me aiomme vastata siihen kysyntään, Laukkanen lupaa.