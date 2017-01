Lasten ja nuorten verkkolehti Meidän juttu avoinna ja koulujen käytössä

Meidän juttu on verkkolehti, joka vaalii ja edistää lasten ja nuorten sananvapautta Suomen itsenäisyyden juhlavuotena. Meidän juttu on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa, ja se ilmestyy koko Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ajan.



Lehden toimitukseen kutsutaan koko Suomen lapset ja nuoret. Ala- ja yläkoululaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset voivat tehdä juttuja itselleen tärkeistä aiheista ja näkökulmista koulun oppitunneilla.



Lasten ja nuorten tekemiä juttuja julkaistaan myös Meidän jutussa mukana olevissa sanomalehdissä. Mukaan on ilmoittautunut jo yli 50 lehteä.



Rekisteröi luokkasi mukaan osoitteessa www.meidanjuttulehti.fi/rekisteroidy.