Kolmen oululaisnuoren teksti jatkoon Luetko sinä -novelliarvostelukilpailussa

Kaleva valitsi levikkialueeltaan kolme parasta tekstiä, jotka jatkavat Luetko sinä? -valtakunnalliseen loppukilpailuun. Kolmen kärki on Henna Hökkä Kastellin koulusta, Tuuli Kankaansyrjä Myllytullin koulusta ja Anita Nurkkala Kaakkurin koulusta.

Suomen Kustannusyhdistyksen ja Sanomalehtien liiton kahdeksasluokkalaisille suunnattu Luetko sinä? -kirjoituskilpailu järjestettiin seitsemännen kerran.

Kilpailun tavoitteena on edistää nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä innostaa heitä lukemaan kirjallisuutta ja sanomalehteä.

Tämän vuoden kampanjaan ilmoittautui miltei 9 000 kasiluokkalaista eri puolelta Suomea. Kalevan levikkialueelta kisaan osallistui reilu 70 oppilasta.

Kahdeksasluokkalaiset arvioivat Finlandia Junior -voittajan Juuli Niemen kirjoittaman novellin Rakkaudesta lajiin.

Valtakunnallisen kampanjan kolme parasta arviota palkitaan luokkaretkirahastipendein. Voittajat julkistetaan lokakuun lopussa. Ensimmäinen palkinto on 1 500, toinen 750 ja kolmas 500 euroa. Lisäksi parhaan arvion kirjoittaja saa taulutietokoneen.

Kalevan levikkialueelta jatkoon päässeet novellit:

Nelinpeli

Henna Hökkä, Kastellin koulu 8B.

Vanhempien kipeä ero, ulkopuolisuuden tunne ja mustasukkaisuus – Juuli Niemen kolmiosainen novelli "Rakkaudesta lajiin" (2017) johdattelee lukijan murrosikäisen pojan Petjan maailmaan. Hänen mielessään on käynnissä Wimbledonin turnaus, eikä tässä ottelussa ole välttämättä voittajaa.

Petjan ja hänen isänsä isä-poika-suhde on koetuksella pojan kasvaessa vähitellen enemmän ja enemmän äitinsä luona vanhempien erottua vuosia sitten. Heidän välinsä ovat olleet aikaisemmin tiiviit, mutta isän uusi kumppani, perhe-elämä ja tulevat kaksoset vievät isän huomion. Petja tuntee olevansa sivussa. Rakas harrastus tennis on vielä pitämässä poikaa ja isää yhdessä, vaikka murtopalloja ja rystylyöntejä lenteleekin molempien ajatuksissa. Välillä Petjaa ärsyttää isän läsnäolo harjoituksissa, silti salaa hän on tyytyväinen tämän ollessa paikalla. Isä toimii roolimallina ja esikuvana Petjalle, joten isän ajatukset ja mielipiteet ovat tärkeitä myös kentällä.

Novelli käy läpi avioeron vaikeudet lapsen näkökulmasta, lapsen kasvaessa nuoreksi mielipiteetkin kehittyvät. Elämä ei aina olekaan mustavalkoista, vaan seasta löytyy useita harmaankin sävyjä. Erosta aiheutunutta kipua symbolisoi nuoren melkein irronnut varpaankynsi, jonka isä lupaa hoitaa kuntoon ensimmäisessä osassa. Novellin edetessä varpaankynsi kuitenkin unohtuu, kuten Petjan huomioiminen ja tunteet eron aikana. Itsenäiseksi siirtyvä nuori on oppinut elämään näiden lapsuuden arpiensa kanssa, vaikka ne repeävätkin välillä auki. Silti vanhempien ero mietityttää ja riipaisee syvältä vielä vuosienkin jälkeen.

Pidin novellista, sillä se todella kosketti minua. Päähenkilö oli hyvin samaistuttava, ja tekstiin syventyessä empatiaa ei voinut vastustaa – kukapa meistä ei olisi joskus turhautunut muiden toimintaan ja käyttäytynyt lapsellisesti?

Kuvaukset päähenkilön toiminnasta antoivat myös miettimisen aihetta maailmankuvastani ja suhtautumisistani asioihin. Ylireagoinko hormonien jyllätessä elämän tapahtumiin paisutellen niitä, vai pitäisikö asioita tarkastella myös muista näkökulmista ennen niiden tuomitsemista? Eräpisteet annan Niemelle tunnelman ja tunteiden välittämisestä. Yksinkertaisilla sanoilla kirjoitettu monikerroksinen ja -tulkintainen teksti tavoittaa lukijansa pintaa syvemmältä. Tekstilajina nuorten novelleihin sopii puhekielen käyttö, mutta runsaamman yleiskielen kanssa tekstin lukeminen olisi minusta ollut selkeämpää.

Lapsen kehittyminen nuoreksi ja henkinen kasvu ovat novellin tärkein teema. Lopussa isä lunastaa vanhat odotukset ja lupaukset hoitamalla varpaankynnen. Silloin Petja myös hyväksyy uudet sisarukset, isän perheen ja pelisäännöt ymmärtäen olevansa yhä osa niitä. Elämä ei olekaan enää kaksinpeli, siitä tulee isän ja lasten nelinpeli – rakkaudesta lajiin, rakkaudesta perheeseen.

Muuttuvan perheen keskellä

Anita Nurkkala, Kaakkurin koulu 8D

Juuli Niemen kirjoittama novelli Rakkaudesta lajiin käsittelee realistisella tavalla perhe-elämää nuoren näkökulmasta. Novellin päähahmo Petja pohtii novellissa paikkaansa muuttuvassa perheessään. Tärkeitä teemoja novellissa ovatkin suhde isän ja pojan välillä sekä vanhempien ero ja sen vaikutukset päähenkilöön ja hänen elämäänsä.

Varpaaseen sattuu, peli ei kulje, vanhemmat ovat eronneet, isän tavat käyvät hermoille ja pian Petjalle syntyy kaksi sisarpuolta. Tuleeko isä enää katsomaan pelejä vai unohtaako hän Petjan? Näitä kaikkia asioita päähenkilö pohtii novellin aikana. Petjan isä sen sijaan yrittää olla mahdollisimman kiltti, rauhallinen sekä hyvä isä ja osoittaa, ettei Petjaa unohdeta. Aina viesti ei kuitenkaan mene perille, ja isä on lähinnä ärsyttävä huudellessaan ohjeita kentän laidalla.

Novellissa isä - poika-suhde on tärkeässä roolissa. Tunteiden ja ajatusten myllertäessä ei voida aina välttyä pieniltä erimielisyyksiltä ja tunteenpuuskilta. Niin kuin novellin päähenkilö Petjakin, jokainen ajautuu välillä puhumaan ja käyttäytymään turhankin tylysti etenkin vanhempiaan ja rakkaitaan kohtaan. Juuri tuon seikan takia novellin loppu onkin koskettavan omakohtainen. Vaikka on paljon tunteita pelissä ja välillä tapellaan, rakkaus on tunteista suurin.

Myös vanhempien eroa käsitellään novellissa. Se on tärkeä aihe, sillä Suomessa eroaa vuosittain tuhansia aviopareja. Vanhempien huono suhde, jatkuva riitely ja lopulta ero syövät usein nuorta. Novellissa Petjan vanhemmat eivät aina edes huomaa, kuinka paljon vanhempien huonot välit vaikuttavat Petjaan. Myös erilaiset eroon liittyvät termit, kuten etävanhempi, viikonloppuisä ja vuoroviikkosysteemi, sekoittavat Petjan ajatuksia. Petja päätyykin välillä pohtimaan itsekseen eron eri syitä.

Novellissa keskitytään paljolti Petjan mielipiteisiin ja ajatuksiin. Novellin tunnelma välittyy hyvin tekstistä vuoropuheluiden aikana. Tapahtumia on kohtalaisen vähän, mutta se ei haittaa lukukokemusta. Mielenkiintoista novellissa on kertojan inhimillisyys. Kun Petja tiuskii isälleen, hän huomaa kuulostavansa liian vaativalta ja pikkulapsimaiselta. Luulen, että monet nuoret tunnistavat tuon piirteen itsestään. Myös tietynlainen epävarmuus uudesta perheestä ja kateus tulevia kaksosia kohtaan tekee kertojasta realistisen. Pidän myös novellin helppolukuisuudesta ja pituudesta. Novellin tärkeimmät teemat tulevat esiin ilman liikaa toistamista. Novelli on mielestäni ehjä kokonaisuus.

Novellin aihe on mielestäni tärkeä, mutta hieman yksitoikkoinen. Vaikka perhe ja suhde vanhempiin ovat tärkeitä asioita nuorten elämässä, haluaisin kuulla myös Petjan kaverisuhteista pääteemojen ohella. Myös Petjan äidistä haluaisin kuulla hieman enemmän.

Novellin lukemisesta jää hyvä mieli. On ihanaa huomata, kuinka Petjan ja isän välinen tunnelma lämpenee tarinan edetessä. Se muistuttaa minua läheisten tärkeydestä kaikissa elämäntilanteissa. Vaikka kaikki muu muuttuisi, rakkaus säilyy.

Ässä

Tuuli Kankaansyrjä, Mylllytullin koulu 8A

Juuli Niemen novelli Rakkaudesta lajiin (Luetko sinä?-novelli/2017) kertoo teini-ikäisen pojan hankalasta suhteesta isäänsä ja nuoren toipumisesta isän ja äidin erotessa.

Petjan vanhempien erottua vaikuttaa siltä, ettei isällä ole enää aikaa pallotella poikansa, työnsä ja uuden perheensä välillä. Isän kaksosten syntymän lähestyessä Petjaa alkaa pelottaa. Kun jo valmiiksi poissaoleva ja hajamielinen isä on kahta kauheammassa kiireessä, riittääkö hänellä enää ollenkaan aikaa käydä poikansa tennispeleissä, huutaa kentän laidalta tai nolata Petjaa treeneissä?

Loukkaantunut Petja äksyilee isälleen, eikä puhu häntä hiertävästä asiasta. Molemmilla hahmoilla on mahdollisuus kasvaa ja parantaa tilannetta keskustelemalla, mutta huomaako isä lapsensa kivun tai uskaltaako Petja avata suutaan, ennen kuin vanha haava aukeaa entisestään. "Minä hieron tennarilla pikkuvarpaankärkeä, vaikka pitäisi antaa edellisellä viikolla tulleen hiertymän olla, ettei haava taas aukea. Mutta en voi olla koskematta siihen, kipu tuntuu selkeänä ja rytmikkäänä tykytyksenä koko jalassa."

Niemi kuvaa osuvasti rikkinäisen perheen elämää turhia dramatisoimatta. Novellissa ei ole hurjaa juonta, traagista tennisonnettomuutta tai suurta yllätystä. Se yksinkertaisesti kertoo suuresta mutta monelle tutusta tilanteesta jokapäiväisessä elämässä ilman itkupotkuraivareita.

Novellin keskeisin ajatus on siis mielestäni ero, sen hyväksyminen ja siitä toipuminen. Toisin kuin monissa novelleissa eron jälkeistä elämää on kuvattu lapsen kautta ja tämän tuntemuksiaan on korostettu. Tarina muistuttaakin lukijoita siitä, että usein vanhempien ero saattaa olla rankkaa nuorille ja se vaikuttaa moniin vielä kauan varsinaisen välirikon jälkeenkin.

Kertomuksen tapahtumat kulkevat sulavasti, ja lukija saa kurkattua hyvin Petjan pään sisälle, mikä helpottaa kovasti novellin ymmärtämistä ja selittää Petjan tunteita toimintaa selventäen. Mielestäni Niemi kuitenkin lyö pallon verkkoon dialogeissa. Kankeasta tilanteesta huolimatta hahmojen kielenkäyttö tuntuu liian jäykältä ja luonnottomalta oikeaan elämään.

Novelli sopii luettavaksi kaikille. Erityisesti eron kokeneet nuoret voivat samaistua Petjan tilanteeseen ja vanhemmatkin pystyvät oppimaan siitä paljon. Ehkä novelli saa myös jotkut huomaamaan, kuinka tärkeää asiasta puhuminen on myös lapsille. Loppujen lopuksi novelli on ässä.