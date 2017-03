Jukka Tyni ei antanut periksi loukkaantumiskierteelle, oululaislautailijan hyppyjä nähdään lauantaina Ruskotunturilla

Tilanne voisi olla hyvin erilainen, jos Jukka Tynillä olisi alla useampi ehjä laskukausi. Oululaislautailijan lahjat, luonne ja luovuus ovat maajoukkuetasoa, mutta kroppa ei ole aina kestänyt menossa mukana.

Tyni on lumilautaillut tosimielellä vuodesta 2008 saakka, mutta takana ei ole kuin kaksi ehjää laskusesonkia. Suurin osa kausista on mennyt enemmän tai vähemmän piloille loukkaantumisten takia. Urakehitystä ovat verottaneet raskaimmin lukuisat polvivammat: vasen polvi on operoitu kahteen otteeseen (2010 ja 2012) leikkauspöydällä ja viime kevät päättyi oikean polven ristisidevammaan.

– Viime kesänä olin ensimmäisen kerran tilanteessa, jossa jouduin miettimään, kestävätkö paikkani enää laskemista, 26-vuotias Tyni sanoo.

Oulussa syntyneen, mutta Iissä nuoruusvuotensa viettäneen lautailijan ajatusmaailmaan luovuttaminen ei kuitenkaan sovi. Tyni päätti jatkaa ja kuntoutti kroppaansa jälleen kerran koko kevään ja kesän.

Syksyllä kaivattua apua tuli myös muuta kautta. Tyni ymmärsi ostaa itselleen ensimmäisen oikean - kunnollisen ja kalliin - polvituen.

– Se oli hyvä päätös! Motivaatio ja into palasivat heti, kun testasin tukea. Laskeminen uuden polvituen kanssa tuntui niin hyvältä. En huomannut enää lainkaan, että polvessani on ylimääräistä löysyyttä.

Tynin kipinä lumilautailuun syttyi 13-vuotiaana, kun hän oli viettämässä hiihtolomaansa Taivalvaaran hiihtokeskuksessa. Laskettelusukset unohtuivat siltä seisomalta, kun Tyni näki lähietäisyydeltä setänsä Joukon lautailemassa.

– Innostuin valtavasti, touhu näytti niin mukavalta.

26-vuotias oululaislaskija Jukka Tyni haluaa kilpailla vielä ulkomailla. Tavoitteena on jatkaa niin kauan kuin jalat kantavat. KUVA: Jukka Tyni

Samalla reissulla Tyni pääsi kokeilemaan, millaista lautailu oikeasti on. Alla oli vuokralauta, mutta sivuttain laskeminen tuntui heti luonnolliselta. Pehmeää laskeutumista edesauttoi se, että Tyni oli skeitannut useamman vuoden.

Ensimmäisen oman lumilautansa Iin poika sai seuraavana talvena, kun kirpputorilta löytyi sopivan kokoinen käytetty lauta. Sen jälkeen Tyni vietti kaiken liikenevän vapaa-aikansa talvisin ulkona.

– En päässyt isompiin laskettelukeskuksiin kuin muutaman kerran vuodessa, joten rakentelin omia hyppyreitä ympäri kotikontuja.

Tilanne muuttui vasta kun Tyni saavutti täysi-ikäisyyden rajapyykin ja sai ajokortin.

– Ostin heti kausikortin Pikku-Syötteelle ja aloin laskea tosissaan.

Parin Syötteellä vietetyn talven jälkeen sähköasentajaksi opiskellut Tyni muutti Espooseen töiden perässä. Pohjoisen miehelle oli tärkeää, että uuden kodin lähellä oli paikka, missä pystyy lautailemaan.

– Neljän Espoossa viettämäni talven arkirytmi oli hyvin samanlainen. Ajoin työpäivän jälkeen aina Serenan laskettelukeskukseen ja laskin illan siellä. Toistoja kertyi todella paljon, koska mäki on lyhyt.

– Espoon vuodet kehittivät minua lautailijana ja tutustuin samalla lajipiireihin. Maajoukkuelaskija Kalle Järvilehdon kanssa puskimme toisiamme eteenpäin.

Tyni halusi kokeilla taitojaan myös kisoissa. Kaudella 2013-2014 hän kiersi ympäri maailmaa omalla kustannuksella.

– Ei tullut mainittavaa menestystä, mutta sitäkin enemmän hienoja kokemuksia.

Tyni muutti takaisin pohjoiseen loppuvuodesta 2014 ja valitsi asuinpaikakseen tutun ja turvallisen Oulun. Seuraava vuosi kului armeijan harmaissa Kajaanissa, ja olipa lähellä, että kersantti Tyni olisi jäänyt töihin valtion leipiin.

Lopulta toinen vaihtoehto voitti.

Tynin arkirytmi on asettunut uomiinsa. Viikolla hän paiskii hommia sähköasentajana Oulun seudulla ja lautailee iltaisin Ruskotunturilla. Torstai-iltaisin Tynin kalenteriin on merkitty valmennushommia, hän opettaa lumilautailun saloja 10-13-vuotiaille nuorille.

Perjantaina iltapäivällä miehen auton nokka kääntyy poikkeuksetta kohti Iso-Syötettä.

– Tyttökaverini Mari on töissä Syötteellä, joten käytännössä kaikki viikonloput tulee vietettyä siellä.

Tynin kisakauden päätavoite on huhtikuun alussa Levillä laskettavissa SM-kisoissa. Sitä ennen lautailijan osaamista on mahdollista päästä ihastelemaan lauantaina Ruskotunturilla järjestettävässä Ookkonää Big Air -tapahtumassa. Tyni osallistuu kutsukilpailuun.

– Voitin kisan toissa vuonna, joten totta kai yritän kilpailuhenkisenä kaverina samaa myös nyt. Tärkeintä on kuitenkin rento meininki, joka näissä Ookkonää-kisoissa on aina.

Entä millaiset ovat tavoitteesi suuremmassa kuvassa?

– Lumilautailu on ollut minulle aina elämäntapa, mutta nyt se on sitä entistäkin enemmän. Nautin aina suunnattomasti, kun pääsen laudan päälle. Haluan kehittyä koko ajan paremmaksi laskijaksi.

– Tavoitteeni on päästä vielä kisaamaan ulkomailla. Unelmani on laskea niin kauan kuin raajat vain kantavat, Tyni sanoo.

Kaleva.fi näyttää Big airin kutsukisan suorana lähetyksenä. Kutsukilpailu alkaa kello 14.

Katso viikonlopun tapahtumia Kalevan Tapahtuma-sivuilta.