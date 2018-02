Myytti kärsivästä taiteilijasta on roskaa

Niin moni kovat taiteelliset lukemat toistuvasti paukuttanut esimerkiksi kuva- ja kirjallinen taiteilija on elänyt myytin mukaisesti. Yläilmoista pahnan pohjalle ja sen alle, ja nenän valkaisun jälkeen takaisin korkealle. Hetkellinen tulojen mäjähdys ja pitkä köyhyys vuorotellen. Noh, ehkä rankin tuuritenuttajapolvi alkaa olla historiaa. Mutta inhimillisen tragedian lomassa on syntynyt huimaa tuotantoa. Näiden välistä yhteyttä on paha väittää todeksi, eikä sitä ainakaan haluaisi esittää kovan laadun ehdoksi. Suuri on toki sekin ryhmä, joka ei ole saanut putelin puristelulta paljoakaan aikaiseksi.