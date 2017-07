Oulun kaupunginvaltuusto linjaa syksyllä kaupungin omistajapolitiikkaa. Konsernihallinnon esitys sisältää muutoksen Oulun kaupungin omistaman Sivakka-yhtymä Oy:n asemaan. Esityksenä on laatia suunnitelma, jonka mukaan yhtiö maksaa omistajalle eli Oulun kaupungille tuottoa ensi vuodesta alkaen.

Sivakan tärkeä sosiaalinen tehtävä on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Oulun kaupungissa, mitä yhtiö on varsin onnistuneesti toteuttanut tähän asti. Samalla Sivakan tarjonta on hillinnyt vuokramarkkinoilla muiden toimijoiden mahdollisuuksia korottaa vuokria.

Oulun kaupunki on suunnitelmassansa ottamassa askeleen samaan suuntaan kuin eräät muut yleishyödyllisiksi toimijoiksi luokitellut vuokra-asuntoyhtiöt, esimerkiksi ammattiliittojen ja eläkekassojen omistama VVO. Omistajille halutaan kerätä voittoa, mikä käytännössä tarkoittaa vuokrankorotuksia yhtiön asukkaille.

Isommassa kuvassa kunnallisen asuntoyhtiön vuokrakorotukset mahdollistavat muiden asuntosijoittajien edellytyksiä nostaa vuokratasoa korkeammaksi. Tämä puolestaan lisää paineita asumistuen ja osin toimeentulotuenkin korotuksiin. Tällainen kehityskulku olisi ymmärrettävästi kaikin puolin viheliäistä.

"Sivakka-yhtymä Oy:n tulee jatkossakin pitäytyä yleishyödyllisessä perustehtävässä eli kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan tarjoamisessa oululaisille."

Viime vuosikymmenenä yleishyödylliset toimijat asuntomarkkinoilla näyttävät kehittyneen enenevästi voittoa omistajilleen tuottaviksi yhtiöiksi. Nämä yhtiöt on vapautettu kerätyn voiton verotuksesta. Koska näiden yhtiöiden toimintalogiikka lähestyy muita asuntosijoittajia, voi mielestämme aiheellisesti kysyä, olisiko yleishyödyllisempää alkaa maksaa veroa kerätystä voitosta.

Sivakka-yhtymä Oy:n tulee jatkossakin pitäytyä yleishyödyllisessä perustehtävässä eli kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan tarjoamisessa oululaisille. Voiton keräämiseen vuokralaisilta ei ole kestäviä perusteita.

Elina Lappalainen

Juho Tuominen

varavaltuutetut (kesk.)

Oulu

