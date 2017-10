Lokakuun 5. päivä vietetään Maailman opettajien päivää, näin on tehty vuodesta 1994 lähtien. Päivän tarkoituksena on muistuttaa opetus- ja kasvatustyön tärkeydestä muuttuvassa maailmassa. Tämän työn merkitys näyttää vuosi vuodelta edelleen kasvavan.

Opettajan arvostus ja yhteiskunnallinen merkittävyys ovat meillä kansainvälisestikin vertaillen korkeaa tasoa. Opettajan ammatin arvostus näkyy siinäkin, että se on yksi nuorten suosikkiammateista.

Opettajan työtä olemme kukanenkin voineet seurata omana koulu- ja opiskeluaikana vuosien ajan. Opettajaksi pyrkiessään nuorella on näin ollen omakohtainen mielikuva opettajan työstä.

Opettajan työ on siis perustellusti vetovoimainen, mikä on lasten, nuorten ja myös Suomen tulevaisuuden kannalta erittäin arvokas asia. Saamme jatkuvasti kasvatus- ja opetusalalle motivoitunutta, osaavaa opettajakuntaa.

Voimme olla hyvillämme suomalaisesta koululaitoksesta. Sen tuloksista ollaan kiinnostuneita myös maamme rajojen ulkopuolella, jopa niin, että siitä halutaan ottaa oppia muihin maihin.

Opettajan tehtäväkuva on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut ja laajentunut. Opettajan tehtäviin on tullut paljon uusia elementtejä omista kouluajoista. Oppituntien ulkopuolisten tehtävien määrä on lisääntynyt.

”Opettajan työ on varmasti vaativa, ei vähiten sen takia, että kasvatusvastuuta on valitettavasti siirtynyt kodeista kouluihin.”

Meneillään oleva opetussuunnitelmien uudistaminen tuo oman ”mausteensa” opettajan arkiseen aherrukseen. Työstä on tullut entistä hektisempää ja voimavaroja entistä enemmän vaativia.

Kun muistelemme omia opettajiamme ja heidän vaikutustaan omaan elämäämme, niin tulee vahva arvostuksen tunne, miten he ovat mitä erilaisimmilla tavoilla vaikuttaneet elämämme kulkuun ja sen aikana tekemiimme erilaisiin ratkaisuihin ja valintoihin.

Sieltä nousevat mieleen eri vuorovaikutustilanteet ja niiden aikana kannustavat puheenvuorot tai lausahdukset. Opettajan persoonallisella otteella ja olemuksella on ollut merkitystä.

Suomalaisen opettajan pedagoginen vapaus on varmasti yksi peruste sille, että koulumme ja niiden tuottamat tulokset ovat niin korkealla tasolla.

Luonnollisesti myös opettajain koulutuksen korkea taso on tämän menestyksen takana. Opettamisen pedagogisen vapauden vastaparina on vastuu kasvattamisen ja opettamisen tuloksellisuudesta. Tämä on selvästi toiminut vuosikymmenten aikana ja uskon, että sillä on kantavuutta myös tulevaisuudessa.

Opettajan työ on varmasti vaativa, ei vähiten sen takia, että kasvatusvastuuta on valitettavasti siirtynyt kodeista kouluihin. Opettajan ”takaraivossa” on selvästikin mielessä: Tärkeintä on oppilaan paras.

Toivotan hyvää Maailman opettajien päivää kaikille opetusalalla toimiville ja jaksamista työssänne!

Martti Turunen

filosofian kandidaatti

kaupunginvaltuuston 1. vpj.

maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsen (kok.)

Kuusamo

