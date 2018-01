Voimme jokainen miettiä, millä poliittisilla vaikuttimilla jotkut tahot vastustavat vesivoimalaa. Oulun vanha vesivoimala on täysin maailmanperintökohteen kriteerit täyttävä kohde eli luovalla ratkaisulla edistänyt ihmisen hyvinvointia. Mikä parasta, tämä perintökohde on edelleen elinvoimainen ja tuottaa meille puhdasta energiaa. Lisäksi vesivoimala suojelee rantoja ja rantojen asumuksia sekä rakennuksia tuhoisilta kevättulvilta. Oulujoki on säännöstelyn ansiosta turvallinen joki, jonka virkistyskäyttö on laajaa veneilystä ja uimisesta kesä- ja talviaikaiseen kalastukseen. Voimme olla ylpeitä omasta vesivoimalastamme.