Oulun yhdyskuntalautakunta käsitteli 20.3. Virpiniemen loma-asutuksen muuttamista koskevaa arviointia, joka on vastaus valtuustokyselyyn ja tiedoksiantoasia lautakunnalle eli viranhaltijoiden vastaus kysymykseen asiasta. Samassa kokouksessa oli myös Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO).

Nämä ovat kaksi toisistaan erillään olevaa asiaa. Lautakunta halusi kuitenkin jo valtuustokyselyyn maininnan siitä, että maankäytön toteuttamisohjelmasta irrotetaan Virpiniemi erilliseksi omaksi asiakseen: ”Virpiniemen kaavamuutosasia päätetään erillisenä päätösprosessina ja mahdollisen kaavamuutoksen vaikutukset otetaan huomioon 2018 alkavan MATO -prosessin yhteydessä.”

"Ei ole oikein, että ihminen joutuu rekistereihin merkinnällä "asunnoton" kaavamerkinnän vuoksi, jonka tulkinta on muuttunut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pahimmillaan ihminen ei saa normaali elämässä tarvittavia perusasioita hoidettua."

Virpiniemen kaava käydään siis perin pohjin läpi omana kysymyksenään. Miksi näin? Asiassa on pitkä historia. Muutokset lainsäädännössä ja sen tulkinnoissa ovat saattaneet ihmisiä todella hankaliin tilanteisiin. Kohtuuttomuudet yksilön kohdalla on ratkaistava. Ei ole oikein, että ihminen joutuu rekistereihin merkinnällä "asunnoton" kaavamerkinnän vuoksi, jonka tulkinta on muuttunut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pahimmillaan ihminen ei saa normaali elämässä tarvittavia perusasioita hoidettua.

Siksi olemme olleet yhteydessä eri instansseihin, jotta asia selviäisi huomattavan paljon kevyemmillä toimilla, kuten joko lainsäädännön muuttamisella tai tulkinnan tarkistamisella. Järjen käytön pitäisi olla sallittua etenkin, jos muutoinkin on kyseessä normienpurkutalkoot.

On suorastaan käsittämätöntä, että rekisterimerkinnällä aiheutetaan se, ettei kansalainen voi elää normaalia elämää. Ymmärrämme toki sen, että loma-asunto ei ole vakituinen asunto, mutta sitä emme ymmärrä, että jos on hyväksytty, että siellä voi asua, niin miksei merkintä voisi olla silloin esimerkiksi "kakkosasunto" tai "väliaikainen". Mutta mikä tahansa muu kuin, että se on "asunnoton".

Tästä syystä lautakunta haluaa käydä asian perin pohjin läpi yhteistyössä kuntalaisten kanssa ja selvittää, mikä on järkevin ja kustannustehokkain tapa hoitaa asia ihmisen ja yhteiskunnan kannalta.

Martti Korhonen

puheenjohtaja (vas.)

yhdyskuntalautakunta

Oulu

