Sisäilma-asiat ovat olleet jo pitkään lehtien otsikoissa ja puheenaiheena niin kahvipöytäkeskusteluissa kuin somessakin. Huono sisäilma aiheuttaa monenlaisia, todella vakaviakin terveyshaittoja ja rakennuskantamme tila aiheuttaa huolta ja pelkoa.

Huono sisäilma ei ole vain Kuusamon tai edes koko Suomen ongelma. Hesarin jutun mukaan (Valtavaara, 20.4.2017) Ruotsissa on yhtä paljon hometaloja kuin Suomessa, mutta siellä tilanteeseen on havahduttu noin kymmenen vuotta aiemmin. Molemmissa maissa on tehty samankaltaisia virheitä rakentamisessa ja nyt niitämme niistä seurannutta satoa.

Valtavaaran mukaan Suomi on sisäilmatutkimuksessa kiistatta maailman johtava maa, ja tälläkin hetkellä on meneillään useita tutkimuksia, joiden tuloksien odotetaan olevan avaimia sisäilman laadun parantamiseen.

Kuusamossakin tehdään sisäilma-asioiden eteen paljon työtä. Useita rakennuksia on tutkittu ja korjaustoimenpiteitä on tehty ja tehdään näiden tutkimustuloksien perusteella.

Somessa tuntuu kuitenkin kuohuvan. Yksi syy tähän vaikuttaisi olevan se, etteivät sisäilmasta oireilevat koe tulevansa kuulluiksi. Oireista ilmoittaminen on koettu vaikeaksi ja tietoa tutkimuksista ja niiden tuloksista on ollut hankalaa saada.

Huonosta sisäilmasta on pystynyt tekemään haittailmoituksen työpaikan esimiehelle tai kouluissa rehtorille. Nyt haittailmoituksen tekemistä helpotetaan huomattavasti, sillä lomake tulee Kuusamon kaupungin verkkosivuille, jossa jokainen voi itse tehdä ilmoituksen ilman välikäsiä.

Tämän kanssa tulee malttaa hetki, sillä nykyinen lomake ei ole suoraan soveltuva tähän tarkoitukseen. Sisäilmatyöryhmä ottaa asian työstettäväksi syksyn aikana ja he tiedottavat, kun lomake ohjeistuksineen on ladattavissa.

”Oireista ilmoittaminen on koettu vaikeaksi ja tietoa tutkimuksista ja niiden tuloksista on ollut hankalaa saada.”

On tärkeää, että luodaan myös selkeä toimintamalli saapuneiden haittailmoitusten käsittelemiseksi. Haittailmoitusten tulee myös ohjata tulevia tutkimuksia, nimittäin seuraavan kolmen vuoden aikana tehdään Kuusamossa mittavat tekniset tutkimukset, joilla käydään julkiset rakennukset läpi.

Luotan koulutettuun homekoiraan, mutta homekoiratutkimusten ongelmana on se, etteivät tulokset ole juridisesti päteviä. Homekoiratutkimusten laatu on hyvällä tasolla, sillä Suomen homekoirayrittäjät ry tekee tasotestejä koirille ja on olemassa koulutusohjelma homekoiraohjaajille.

Homekoirille tulisi kehittää samanlaiset tasotestit kuin huumekoirille ja sen jälkeen luoda viranomaisvalvonta toiminnan taustalle. Homekoiratutkimus on erittäin kustannustehokas varsinkin alkuvaiheen tutkimuksissa, jolloin ongelmakohdat pyritään kartoittamaan.

Viestinnällä on iso rooli sisäilmaongelmien hoidossa. Jokaisen, joka epäilee missä tahansa julkisessa rakennuksessa olevan ongelmia sisäilman kanssa sekä sairastuneen ja heidän läheistensä, tulee tulla kuulluiksi.

Kaupungin tulee olla avoin tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista, sillä informaation puute vain lisää huolta ja pelkoa. Pelkkä viestinnän tehostaminen ei tietenkään riitä, on tartuttava toimeen. Ongelmien ennaltaehkäisy on ensisijaisen tärkeää ja kaikki sisäilmaongelmien syyt tulee löytää ja korjata.

Marjo Kämäräinen

Kuusamo

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.