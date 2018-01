Jo 70 luvulla lapsia vieraannutettiin ja lähes aina isä ulkoistettiin lapsistaan. Luonnehäiriöinen äitini onnistui estämään meitä lapsia tapaamasta isäänsä kauheilla valheilla. Valitettavasti vasta aikuisena tajusin mistä on kyse ja isäni on jo kuollut. Nyt äitini projisoi kaiken vihansa minuun ( olen puolustanut isääni ja tavannut hänen sukuaan). Äitini yrittää vieraannuttaa minua sisaruksistani ja muusta suvusta ja valitettavasti he eivät näe totuutta. Se, missä äitini on onnistunut täydellisesti ( minun onnekseni), on itsensä vieraannuttaminen minusta!