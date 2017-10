Varoituksia voimassa!

Ajokeli on huono aluksi Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa jäätävän tihkusateen ja kuuraisten teiden vuoksi. Ajokeli on huono aluksi Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia tienpintojen jäätymisen vuoksi. Ajokeli on huono aluksi seuraavissa Lapin kunnissa: Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Inari ja Utsjoki jäätävän vesisateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.