Hallitusohjelman viimeinen rutistus sote on loppusuoralla. Perustuslakivaliokunnan edellyttämät lisäselvitykset saatiin juhannusviikolla sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn, jonka jälkeen se vielä tarkistaa asioiden oikeellisuuden. Näyttää, että eduskunta pääsee lakiuudistuksesta äänestämään syksyn korvalla. Itse uskon vakaasti, että Sipilän hallituksen vuosisadan suururakka tulee katkaisemaan maalinauhan.

Opposition rooli koko soten käsittelyajan on osoittanut hampaattomuutta, koska edes kunnollista kilpailevaa kokonaismallia ei saatu aikaiseksi, ainoastaan joitakin irrallisia esityksiä melkeinpä lonkalta hallituksen työpöydälle, ja siinä kaikki. Viimeisin esitys, jopa vaatimus soten loppuvaiheessa kuvaa oppositiopolitiikan järkevyyttä. Vaaditaan lähes ”kuorossa” notifikaation toteuttamista. EU:n pienen porukan käsiinkö meidän sotemme uskotaan, oma eduskuntamme saisi käsittelyssä sivuosan. Miksi pitää väen väkisin tuputtaa EU:lle sellaista, mitä se ei toivo niille jätettävän.

Vaikuttaa siltä, että järkevä hallinnointi ei ole edes pääoppositiopuolueelle tärkeätä. Kyllä meillä pitää olla rohkeutta ja itsekunnioitusta toteuttaa omia kansallisia uudistuksia, eikä tieten tahtoen kuikuilla byrokratian perään.

Näyttää, että oppositio ei ole ymmärtävinään soten tuomia uusia mahdollisuuksia ja parannuksia kansalaisille, eduskunnassa käydyt viimeaikaiset keskustelut ovat sen selvästi osoittaneet.

Maakunta tulee vastaisuudessa olemaan kansalaisten hallinnollinen keskus. Vaaleilla valitut henkilöt ovat sote-asioista päättämässä. Oma järkeni sanoo, että näin sen pitää olla. Toimintojen keskittämiset harvoihin palveluyksiköihin karkottaa vääjäämättä väestöä suuriin keskuksiin. Kaikin keinoin on pyrittävä siihen, että valtakunta pysyy asuttuna laitoja myöten.

Miksihän valinnanvapaus näyttää olevan pääosin oppositiolle myrkkyä? Eikö pitkät jonot sairaaloiden odotushuoneissa ole tavoittaneet heidän näkökenttää?

Uudistuksen myötä jonoista päästään ja voidaan valita palveluiden tuottaja vieläpä samaan hintaan. Olen vakuuttunut, että uudistuksen myötä kustannuskehitys saadaan hallintaan ja sitä kautta säästöjä, joista liikenee enenevässä määrin varoja muihin tarpeisiin.

"Uudistuksen myötä jonoista päästään ja voidaan valita palveluiden tuottaja vieläpä samaan hintaan."

On syytä muistuttaa, että vastuuministerit alusta alkaen loppuvalmisteluun saakka ovat suoriutuneet tehtävästään suurella ammattitaidolla erittäin hyvin, vaikka media on yrittänyt heitä kaikin keinoin riepotella, oppositiosta puhumattakaan. Median pitäisi vaan muistaa, että se ei ottaisi opposition roolia, vaan suhtautuisi asioihin tasapuolisuudella.

Lopuksi hieman työllisyydestä. Kesäkuun 2018 luku 71,4 prosenttia kertoo hallituksen saavutuksista tähän mennessä, hallituskauttahan on vielä neljännes jäljellä. Kaikesta yhteiskunnassamme näkee, että tekemisen meininki on päällä. Työelämän uudistuksia on rohkeasti toteutettu ja uusia on tulossa.

Valitettavasti SAK:n porukka haraa vastaa lähes kaikkea, mitä hallitus työttömyyden vähentämiseksi tekee. Onneksi työministeri on ”paksunahkaista” sorttia ja toteuttaa rohkeasti yhteisesti sovittuja toimenpiteitä. Nyt on käynyt selvästi ilmi, että työministerin posti ei saisi olla sidoksissa SAK:hon, koska siellä ei täysi ymmärretä mitä vaikka pienimuotoinenkin työ ihmiselle merkitsee.

Esko Leskelä

Kuusamo

