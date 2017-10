Sukupuolten välinen tasa-arvo on aikamme tärkein sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen kysymys. Tänään, kansainvälisenä tyttöjen päivänä, on hyvä hetki muistaa, että tyttöjen aseman parantaminen on avain oikeudenmukaisempiin, vakaampiin ja vauraampiin yhteiskuntiin.

Kun tytöt ja naiset saavat kouluttautua, päättää elämästään ja osallistua yhteiseen päätöksentekoon, maailmasta tulee parempi kaikille.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin tuoreet tutkimukset osoittavat kuitenkin, että miljoonat tytöt ympäri maailmaa tuntevat itsensä alistetuiksi. Heitä rajoittavat köyhyys, väkivalta ja ennakkoluulot. Usein myös heidän perheensä hyljeksivät heitä.

Plan International on pyrkinyt jo 80 vuoden ajan parantamaan tyttöjen asemaa. Sukupuolten epätasa-arvoa on koulussa, kotona, mediassa, hallinnossa ja työelämässä. Se on juurtunut niin syvälle yhteiskuntiin, ettei moni edes huomaa sitä.

Tutkimustemme ja kokemuksemme mukaan tytöt ovat alkaneet haastaa epätasa-arvoa ja haluavat itse johtaa muutosta. Liian usein he kuitenkin jäävät ilman tukea. Tytöt alistetaan fyysisesti tai henkisesti, kun he uskaltavat kapinoida totuttuja sääntöjä vastaan.

Tasa-arvossa on tapahtunut viime vuosikymmeninä monia edistysaskelia, mutta valta keskittyy yhä liian monella tasolla miesten käsiin. Huolestuttavana nykytrendinä taantumuksellinen politiikka, kuten Yhdysvaltojen nykyhallinnon tyttöjen asemaa heikentävät päätökset, vaarantaa hyvän kehityksen.

"Rajoittava tekijä eivät ole tytöt itse vaan käsitykset heistä."

Voimme saavuttaa sukupuolten tasa-arvon vain kaikkien yhteistyöllä. Erityisesti vallanpitäjiltä kaivataan rohkeutta puolustaa tasa-arvoa. Meidän on parannettava kansainvälistä yhteistyötä, muutettava lakeja, haastettava sosiaaliset normit sekä edistettävä uudenlaista käsitystä tytöistä ja naisista. Tyttö ei ole kirous, kotiapulainen tai seksiobjekti, vaikka tällaiset roolit ja mielikuvat häntä usein leimaavat.

Sukupuoli ei määrittele kyvykkyyttä. Tyttöjen pitää voida toteuttaa ihmisoikeuksiaan vapaasti, tai yhteiskunnilta jää hyödyntämättä valtavasti kykyjä ja energiaa. Rajoittava tekijä eivät ole tytöt itse vaan käsitykset heistä.

Me kaikki voimme edistää tasa-arvoa. Voimme yrittää ymmärtää, mitä vahinkoa sukupuolten epätasa-arvo aiheuttaa sekä pojille että tytöille. Voimme pohtia asenteitamme ja vaatia, että päättäjät rahoittavat tehokkaita hankkeita ja kampanjoita, jotka edistävät tasa-arvoa. Voimme protestoida, kun julkisessa keskustelussa lietsotaan väkivaltaa tai vähätellään naisia ja tyttöjä. Voimme käynnistää tyttöjen oikeuksia puolustavan yhteiskunnallisen liikkeen, joka pyrkii konkreettisiin tavoitteisiin.

Tyttöjen syrjinnälle on oltava nollatoleranssi.

Ossi Heinänen

pääsihteeri

Plan International Suomi

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.