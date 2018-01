Kaikkien on nyt ymmärrettävä tämä asia. Yhteiskunnalla ei ole meihin varaa. Olemme kupanneet tämän maan tyhjiin. Ei euron euroa jäljellä. Työttömät ja eläkeläiset, parasiitit, yhteiskunnan elätit, loiset veivät tämän maan perikatoon.

Murheellisin mielin joudun tämän toteamaan omalta osaltani. Olen ollut eläkkeellä jo melkein kaksi vuotta ja syyllinen tähän.

Meitä eläkeläisiä ei tarvitse pitää hengissä. Olemme vanhoja. Paitsi niitä, joilla on rahaa tai omaisuutta, joilla maksaa hoitonsa ja elämisensä. He tulevat kalliiksi vasta sitten, kun asunto on myyty vakuutusyhtiölle terveyspalvelujen saamiseksi ja rahat ja varallisuus ovat loppuneet.

Ne eläkerahastoissa olevat 190 miljardia (190 000 000 000) euroa, joiden maksamiseen eläkeläiset ovat osallistuneet, voitte sitten käyttää parempaan tarkoitukseen.

Ja työttömät. Kyllä pitäisi sen Lapin läänissä elävän naisenkin ymmärtää lähteä Helsinkiin kaupan kassalla töihin, kun sitä työtä on siellä tarjolla ja se ainoa kauppa omalta kylältä lopetettiin ja siinä meni työpaikka.

Tietysti hampaiden pitää olla kunnossa. Asiakkaille hymyillään. Pätkätyö se Helsingissä olisi, mutta työ kuitenkin. Ne kaksi alle kouluikäistä lasta kyllä pärjäävät ilman äitiä muutaman kuukauden kerrallaan. Kyllä siitä vähästäkin palkasta kolmen kuukauden välein voi käydä lapsiaan katsomassa.

Asuminen pääkaupunkiseudulla on aika kallista, mutta onhan näitä maksuttomia yömajoituksia vähäosaisille.

"Työttömät ja eläkeläiset, parasiitit, yhteiskunnan elätit, loiset veivät tämän maan perikatoon."

Tosin on ihan tieteellisesti tutkittu juttu, että köyhyys ja huono-osaisuus periytyvät sukupolvelta toiselle. Ei se ole yhteiskunnan vika. Huonot geenit niillä 1990-luvun laman lapsilla, jotka siinä pankkien rytäkässä vanhempiensa kanssa syrjäytyivät. Onko tällaisilla ihmisillä edes oikeutta lisääntyä ja tehdä lisää köyhiä kuppaamaan valtiota eli veronmaksajia?

Tehdään tästä maasta hyvinvoivien, onnellisten ihmisten maa vuonna 2018. Ei enää allekirjoiteta kansalaisaloitteita, ei äänestetä vaaleissa, ollaan hiljaa eikä valiteta. Kirjoitetaan yleisönosastokirjoituksia, joissa ylistämme maan johtajia ja heidän lakeijoitaan. Isiämme ja heidän poikiaan ja tyttäriään. He tietävät, mikä on meidän parhaaksemme.

Sirpa Niskanen

Oulu

