Sitra on elokuussa julkaissut ehdotuksen edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen. Ehdotuksen mukaan ratkaisun avaimet työn ja sen tekijöiden parempaan kohtaamiseen löytyisivät muun muassa tiedon uudenlaisesta hyödyntämisestä, työvoimaviranomaisten ja työnvälitysmarkkinoiden paremmasta työnjaosta sekä työn vastaanottoa edistävästä sääntelystä.

Toimivampien työmarkkinoiden avulla työtön voisi helpommin hakeutua uuteen työsuhteeseen tai ryhtyä yrittäjäksi. Pitkässä juoksussa näin saattaisi hyvinkin tapahtua.

Välitön ja pitkäkestoinen ongelma maassamme on kuitenkin jatkuva korkea työttömyys. Työttömiä tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan oli heinäkuussa 207 000 henkeä. Eikä merkittävää muutosta parempaan todennäköisesti ole odotettavissa niin pitkään kuin työllistymistä jarruttavat valtakunnallisesti yleissitovat työehtosopimukset.

Työllisyys lähtisi varmuudella heti kohenemaan, jos palkat, kuten muutkin hinnat, saisivat määräytyä markkinoilla. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna tämä saattaisi merkitä joillekin ansiotason laskua. Vanha totuus on kuitenkin se, että työllistymistä ei tapahdu niin pitkään kuin työn hinta on korkeampi kuin sen arvo.

Muutos voisi edetä siten, että yhä useampi työtön ryhtyy yksinyrittäjäksi. Yksinyrittäjyys onkin jo merkittävästi yleistynyt, sillä noin 180 000 henkeä – runsaat puolet Suomen yrittäjistä – toimii erilaisina ammatinharjoittajina, yksityisinä elinkeinonharjoittajina tai freelancereina.

Yksinyrittäjyydellä olisi tilaa tulla yhä yleisemmäksi, sillä vapaasti hinnoiteltavat palvelut vievät helposti työt tiukasti hinnoitelluilta. Sitä paitsi palvelun taikka hyödykkeen tilaaja helposti ajattelee, että yksinyrittäjä on kyvykkäämpi kuin suuremman organisaation työntekijä.

Selvää silti on, että yrittäjyys ei sovi kaikille. Vapaaehtoisesti yrittäjyyden valinneet menestyvät useimmiten hyvin. Sen sijaan erilaisilla aktiivisen työvoimapolitiikan toimilla yrittäjäksi ”pakotetut” eivät aina välttämättä onnistu.

Uudellamaalla on käynnistetty kaksi vuotta kestävä Startti plus -niminen kokeilu, jossa työ- ja elinkeinotoimisto (te-toimisto) myöntää yrittäjiksi aikoville starttirahaa aiempaa kevyemmin perustein.

Enää ei edellytetä uusyrityskeskuksen lausuntoa yritysidean kannattavuudesta starttirahan myöntämiseksi, vaan te-toimisto pyrkii itse selvittämään liikeidean mahdollisuudet kilpailutilanteessa markkinoilla sekä hakijan edellytykset aloittaa yritystoiminta.

Hankkeen tavoitteena on supistaa työttömyystilastoja, joskin ihmetyttää, miksi kokeilu on aloitettu Uudellamaalla eikä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, jossa työttömyysaste on 14,5 prosenttia.

Suomessa aloitti viime vuonna 28 469 uutta yritystä ja rekisterissä olevista toimintansa lopetti 24 926, joista konkurssin kautta 2 408. Nettolisäys oli silti 3 453 yritystä.

Pekka Pinomaa

varatuomari, tietokirjailija

Arona, Italia

