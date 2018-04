Ollenkaan väheksymättä sotaorvoille haluttavaa kuntoutusta, ihmettelen, mikä tekee sotaorvoista, joiden isät kaatuivat sodassa, tärkeämpiä kuin me ”sotaorvot”, joiden isät saivat sodassa sairauden tai vamman, joita ei pidetty tuen arvoisina.

Oma isäni sai sodassa sairauden, johon kuoli 1949. Hän ei koskaan saanut mitään korvausta tai eläkettä. Eikä myöskään äitimme tai me kolme lasta.

Isän kuollessa ei ollut kattoa pään päälle, sillä kodistamme, jota isä yritti rakentaa, sortui katto suuren lumikuorman alla, eikä isä ehtinyt korjata sitä ennen kuolemaansa. Äiti sai Hypoteekkiyhdistykseltä lainan, jonka avulla hän sai kotimme katon korjatuksi ja muutenkin vähän remontoitua.

Me lapset, vanhin veljeni yhdeksän vuotta, minä kahdeksan vuotta sekä pikkuveljeni viisi vuotta, jouduimme äidin avuksi aivan liian pieninä. Silloin ei puhuttu lapsityövoiman käytöstä.

Töitämme oli heinä-elopelloilla, halkojen teko, lumen luonnit, vesien kannot ynnä muut työt, jotka normaalisti kuuluivat aikuisten tehtäviin. Sedältä saatiin talkootyön vastikkeeksi hevostyötä, että saatiin kyntötyöt ja heinänleikkuu tehdyksi. Muuten kaikki tehtiin käsitöinä.

Navetassa oli kaksi lehmää, joista saatiin sen verran maitoa, että Valiolle laitettuna saatiin kuukausittain pieni maitotili. Syksyisin poimittiin marjoja, joita sitten myytiin tulojen saamiseksi.

Uusia vaatteita ei saatu koskaan, vaan vanhoja paikattiin ja korjattiin tarpeen mukaan. ”Maailmalle” lähdimme kukin vuorollaan noin 15-vuotiaina ansiotöihin leipää tienaamaan.

Kaikesta huolimatta elämä on ollut rikasta ja antoisaa. Ei osattu kaivata parempaa, vaan oltiin tyytyväisiä mitä saatiin. Siksi tuntuu kummalliselta, että sotaorvoista puhutaan suurimpina menettäjinä. Ymmärrän täysin isän menetyksen aiheuttaman surun, koska olen sen itsekin kokenut, mutta he kuitenkin saivat eläkettä ja korvauksia, eivätkä jääneet tyhjän päälle kuten me ”sotaorvot”, joiden isät kuolivat saamiinsa sairauksiin vasta sodan jälkeen.

Ketään kadehtimatta ja kiitollisena kaikesta, mitä elämä on suonut.

Auli Pelkonen

Oulu

