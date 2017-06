Yhteiskunnallinen eriarvoisuus on ikävä ilmiö, josta tuskin päästään koskaan kokonaan eroon. Tuloerot eivät kuitenkaan ole sama asia kuin eriarvoisuus.

Tuloerot ovat kansantalouden kannalta välttämättömiä. Tuloerot ohjaavat ihmistä kohti parempaa tulevaisuutta ja mahdollisuutta hankkia enemmän ja parempia hyödykkeitä itselle ja perheelle (vrt. Maslowin tarvehierarkia).

Tavoitteellinen ihminen opiskelee, tekee huonopalkkaistakin työtä, josta voi pyrkiä parempaan palkkaan, jopa yrittäjyyteen. Tuloerot luovat innovaatioita synnyttäen uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Siellä syntyy jälleen uutta pyrkimystä paremman tulotason työtehtäviin ja niin edelleen.

Tuloerojen pienentäminen on idealistinen yleishyvä, josta sosiologit saavat takuuvarmasti myötäileviä kommentteja. Maailmasta löytyy esimerkkejä valtioista, joissa tuloerojen poistamisella on haluttu luoda yhteiskunta, jossa kaikilla olisi yhtä paljon: Venezuela, Pohjois-Korea, entinen DDR, jopa Neuvostoliitto vain muutamia mainitakseni.

Lopputulos on nähty, ei onnistunut. Groteskilla tavalla Venezuela on kiihottava esimerkki nykysosialismista. Ex-bussikuski Nicolas Maduro on johtanut yhden maailman rikkaimpien öljyvarojen omistajan vararikkoon tuloeroja poistavalla politiikalla (sosialismi).

Professori Heikki Hiilamo ehdottaa korkeamman tulotason verotuksen kiristämistä. Hänen mukaan veroja korottamalla poistetaan yhteiskunnallinen eriarvoisuus! Järkyttävää polarisointia, aivan kuin eteenpäin pyrkiviä ihmisiä rankaistaisiin siitä, että ansaitsevat hyvin.

"Tuloerot ohjaavat ihmistä kohti parempaa tulevaisuutta ja mahdollisuutta hankkia enemmän ja parempia hyödykkeitä itselle ja perheelle."

Pelkään pahoin, että lisäverot ohjautuisivat sosiaalietuuksien rahoittamiseen. Tämä johtaisi korkeampaan tulotasoon pyrkimisen hiipumiseen, toisin sanoen ei kannata pyrkiä korkeammalle, kun siitä joutuu maksamaan lisää.

Hiilamon ehdotus alempien tuloluokkien verotuksen laskemisesta on populisimia, sillä siellä ei veroja makseta nykyiselläänkään kohtuuttomasti.

Hiilamon maailmassa yhteiskunnan se aines, joka stimuloi, vetää perässään, kantaa jo raskaan verokuorman, luo uutta ja sietää riskiä, passivoituisi. Tämä johtaisi kurjistumiseen läpi koko yhteiskunnan. Matalan tulotason kansanosa ei historian valossa kyllä ole se stimulantti, joka hyvinvoinnin rahoittaa!

Hiilamon veroteeseissä osa on kannatettavaakin. Perintöverotusta aivan mahdottomissa perinnöissä sekä kiinteistöveroa asuintaloissa, joiden verotusarvo on todella korkea, voisi kenties nostaa. Tosin kiinteistöverohan on jo progressiivista!

Paras keino tuloerojen kaventamiseen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden hillitsemiseen ovat kannustavat työ- ja elinkeinopoliittiset ratkaisut. Keskeisiä keinoja ovat työmarkkinoiden joustojen lisääminen sekä kannustava työhön ohjaaminen.

Yritysten välillisten työvoimakulujen pienentäminen sekä erityisesti pienyritysten työhön palkkaamisen kynnyksen madaltaminen ovat nopein, tuottavin ja oikeudenmukaisin tapa tukea pienempien tulotasoryhmien tasa-arvoa ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamista.

Käsittääkseni Hiilamon tutkimuksen on tilannut SDP/Kalevi Sorsa säätiö. Tämän tutkimuksen tulokset eivät siis yllätä, olihan tunnettu tupakkateollisuuden tilaaman lääketieteellisen tutkimuksenkin tulos, ettei tupakointi ole ollenkaan vaarallista!

Erkki Lähtevänoja

Oulu

