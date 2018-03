Satu Haaponiemen mielipidekirjoituksen (9.3.) ja samasta aiheesta Kalevan artikkelin (10.3.) vuoksi käsittelen torin tilannetta kokonaisuutena.

Torin hotellihanke aiheuttaa kahvilavaunujen siirtämisen. Torilla myös Kauppahallin korjaus alkaa alkusyksystä. Kauppahallin suunniteltu väistötilapaikka on Ahtisaaren aukion parkkipaikka. Se on myös iso urakka.

Hotellin rakentamisvaihe tarvitsee myös varoalueet nostureita ja työmaaliikennettä varten. Hotellilla on vaikutuksensa torialueen sijoitteluun, toimintaan ja kaupunkikuvalliseen ilmeeseen.

Kysymys ei ole vain kahvilavaunuista, vaan koko torin toiminnasta. Hotelli, kauppahalli, aitat ja kauppatori muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Nyt testataan myös tulevaa ja pyritään joustavaan muutokseen.

Kahvilavaunuyrittäjille erikseen ja kaikille torialueen yrittäjille on avoimesti ja julkisesti esitelty vaihtoehtoja vaunujen sijoituspaikoiksi. Päävaihtoehdoiksi nousivat vaunujen ja patioiden sijoittaminen toripaikkojen ensimmäisille riville, joissa pääsääntöisesti ovat kasvisten, vihannesten, marjojen, perunoiden myyjät.

Toisena päävaihtoehtona oli torin parkkialueen puoli. Vaunujen etupuoli ja patioalueet olisivat etelään päin.

Laaditut suunnitelmat ja keskustelut koskevat kahvilavaunujen sijoitusta hotellin rakentamisen ajaksi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Rotuaaria ja Kauppa- ja Aittatoria koskevat käyttöperiaatteet 22.2.2010. Kaikki aluetta koskevat pysyvät muutokset tuodaan erikseen julkiseen päätöksentekoon käyttöperiaatteiden muutoksena.

"Toivottavasti torin infra saadaan sellaiseksi, että on helpompi järjestellä ja muokata toimintoja."

Molempia vaihtoehtoja on tarkasteltu laajasti. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kahvilavaunujen muodostama rivi luo alueelle seinämän, joka olisi osittain liikkumis- ja näköeste muulle toritoiminalle. Satu omassa kirjoituksessa puhuu suojamuurista. Kaupunkikuvallisesti pidetään tärkeänä vapaata ja avaraa näkymä Kauppurienkadulta merelle.

Vaunuille pitää tehdä myös väliaikaiset kaivannot vesi- ja viemäriputkille. Torin uusi muuntamo rakennetaan parkkipaikalle. Sähköt jouduttaisiin vetämään väliaikaisesti torin yli joko ilmakaapelein tai maata pitkin. Kysymys on silloin myös turvallisuudesta.

Toisessa vaihtoehdossa kunnallistekniikka voidaan hoitaa tehokkaammin ja pienimmillä kustannuksilla. Paikalla on jo hyödynnettävät putkistolinjat. Sähkömuuntamo tulee lähietäisyydelle. Kauppahallin väistötilojen kunnallistekniikkaa tullaan tekemään samalla alueella. Paikan asiakassuunta on etelään ja aurinkoon. Vaunujen takana parkkipaikat tuovat myös etuja toimintaan. Hotellityömaan pölyt ja melu eivät ensimmäisenä tänne tule.

Torialueen yrittäjille pidettiin 30.1. tilaisuus hotellihankkeen vaikutuksista. Toriyrittäjien selkeä enemmistö piti parhaana vaihtoehtona kahvilavaunujen sijoittamista pohjoisreuna-alueelle. Vaunuyrittäjien joukossa on myös mielipiteitä, että sijoittuminen tänne on toimiva ratkaisu.

Satu Haaponiemen hätä on asiakasvirroissa ja että heitä ei löydetä. Se on aiheellinen hätä. Torialueen asiakasvirrat tulevat joka tapauksessa muuttumaan hotellin ja kauppahallin työmaan takia. Tori on kuitenkin kompakti, josta on helppo löytää palvelut. Kahvilavaunu kokonsa ja muista erottuvana on näkyvä merkki torilla.

Oulun Narikan hallituksen esitys perustuu asiantuntijoiden kunnallistekniikan ratkaisuihin, toriyrittäjien enemmistön mielipiteeseen, hotellin rakentamisen tilatarpeeseen ja torialueen tulevaan toimintaan. Toivottavasti torin infra saadaan sellaiseksi, että on helpompi järjestellä ja muokata toimintoja. Sitä henkilökohtaisesti toivon.

Heikki Viertola

Oulun Narikka Oy:n vt. toimitusjohtaja

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.