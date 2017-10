Perämerenkaarella osataan – Ruotsissa. Haaparannasta päästään pian ”unelmajunalla” etelään 250 km/h ja tavaraliikenteessäkin 120 km/h. Junat tulisivat Suomeenkin, mutta sähköistys puuttuu Haaparanta–Kemi-väliltä, eikä kaksoisrataakaan ole Ouluun saakka.

Kemi–Tornio-välin sähköistämisen hinta olisi 10–15 miljoonaa euroa, eli promillen osia miljardien Länsimetron, Pisara- ja kehäratojen kustannuksista.

Ruotsalaiset ovat pitkäjänteisesti vuosia rakentaneet rantarataa ja rantatien ohituskaistoja. Meillä on vatuloitu vuosikymmeniä. Ruotsissa on käytetty myös EU-rahoitusta, Suomessa sitä on haettu yhden tunnin Helsinki–Turku-rataan.

Riittäisikö junaunelmaksi matka Luulajaan tai monen vuosittaiselle Haaparannan käynnille. Olisiko matkaunelman huipentuma sittenkin lomamatka Ruotsin kautta Välimerelle?

Vielä tärkeämpiä olisivat komennus- ja muut työmatkat Uumajaan, Luulajaan, Kalixiin tai Kiirunaan. Henkilö- ja nesteytetyn kaasun (LNG) junat voisivat kulkea kaaren rataverkolta Kolarin radan jatkeella Oulu–Tromssa-välillä.

Toimivaa arkea ja kestävää työmatkaliikennettä olisi paikallisjuna laajalla työssäkäyntialueella Haaparanta–Kemi–Ii–Liminka–Ylivieska/Raahe/Kokkola.

Lyhyellä linjalla Ii–Haukipudas–Kello–Ritaharju/Pateniemi–Teknologiakylä/Linnanmaa–Alppila–Tuira–Oulu-Vasaraperä/Kaakkuri–Kempele–Liminka voisi toteuttaa tiheän pysäkkivälin.

Lähijunayhteydet ovat osa tulevaisuuden hyvää kaupunki- ja aluesuunnittelua. Pääkaupunkiseudulla tehtiin lähijuna- ja metroratkaisut 30–40 vuotta liian myöhään ja kalliisti. Hajautuneelle lähiörakenteelle ja auton käytölle olisi ollut kestävämpiä vaihtoehtoja.

"Oulun seudun pitää tehdä Tampereen tavoin tiukkaa liikennepolitiikan edunvalvontaa."

Helsingin metron rakentamisen aikoihin tehtiin esityksiä pintametrosta Espooseen. Se ei kiinnostanut, vaan päädyttiin vuosikymmeniä jatkuneisiin moottoritieverkon laajennuksiin. Oulun seudun ei pidä tulevina vuosikymmeninä tehdä pääkaupunkiseudun kaltaisia virheitä yhdyskuntarakenteessa.

Entisenä espoolaisena ja yli 15 vuotta ruotsalaisten kanssa Perämerenkaaren yhteistyötä ja EU-liikenneverkon edunvalvontatyötä tehneenä uskallan sanoa, että Oulun seudun pitää tehdä Tampereen tavoin tiukkaa liikennepolitiikan edunvalvontaa. Tampereen seutu on jo saanut liikenneinvestointeihin, jopa aseman päälle rakentamiseen, merkittävää valtion rahoitusta.

Oulussa kaikkien valtuustoryhmien edustajat ovat mukana valmistelemassani valtuustoaloitteessa, jossa esitetään Oululle yhdeksi kärkihankkeeksi EU:n eri liikennemuotojen solmupisteen asemaa koko Perämerenkaaren liikenneverkkoa vahvistamalla. Lentokenttäkin olisi silloin varmemmin Luulajan tavoin kansainvälinen.

Kuvaamani pohdinnat olivat enemmänkin esillä Perämerenkaaren, Bothnian Arc -yhdistyksen järjestäessä äskettäin kaaren valtuutetulle ja kaupunkien johdolle ”unelmajunamatkan” Oulusta Haaparantaan ja Luulajaan.

Kalervo Ukkola

kaupunginvaltuutettu (vas.)

maakuntavaltuuston vpj.

Oulu

