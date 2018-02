Lumikolauksessa ja sen hinnassa on melko paljon eroa jos sen tekee firma niin 15 minuutin työ maksaa 50 euroa joka tekee tunnille 200 euroa. Jos sen tekee talkkari, niin hinta on 10 euroa/tunti joka tekee 15 minuutille 2.5 euroa.

Näin 10 tunnin firmatyö maksaa 2000 euroa ja talkkarin 10 tunnin työ 100 euroa.

Työn tuottavuus talonmiehellä on 20 kertainen verrattuna firman työn tuottavuuteen. Siis työn tuottavuus on laskettu mitä saa sijoitetulla rahamäärällä.

- lopputuloksena on että hallituksen "perusta firma" politiikka on väärä linja ja haitallista yhteiskunnalle.

- kysesen ongelman voi laskea myös bruttokansantuotteen velka on noussut 5:stä prosentista 65 prosenttiin. Velka kasvaa edelleen tällä nykyisellä politiikalla.