Aika vähän on mitä yksityinen ihminen voi asialle tehdä - yleensäkään ei muitten ihmisten käytöstä voi muuttaa mutta tässä on mahdolisuus: omaa käytöstä ja suhtautumista voi aika helpostikin! Voi esimerkiksi ajatella että se mopoikuus on eräs lapsen kehitysvaihe ja se jokaisella sukupolvella on jo ollut noin kuutisen vuosikymmentä. Itse olen vasta 62-vuotias mutta jo isoveljeni rälläsi mopon kanssa...

Jos olettaa että poliisi - jolla on muutenkin kiusana resurssien puute ja nyky-yhteiskunnan tiukat lait jotka estävät puuttumisia asioihin - tekisi jotain asioille niin että muutos olisi pysyvää, saattaa joutua pettymään.

Itse asiassa eräs asia jota kannattaa pohtia on se miksi jokin asia ärsyttää. Onko se siksi ettei ole muuta tärkeää tehtävää? Tai sitten ehkä ei ole käsitystä yksilön asemasta joukossa - no se on yleistä... Entäpä Tarkoitus? Tarkoituksen voi löytää elämän sellaisilta aloilta joihin voi vaikuttaa. Dalai Lama sanoi ettei kannata murehtia sitä mille ei mitään voi. Eikä sitä mille voi, sillä parempi on tehdä jotain jos voi.