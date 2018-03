Paljon onnea Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle! Tänään on kulunut 30 vuotta siitä, kun ensimmäiset naiset saivat pappisvihkimyksen.

Kirkkomme näyttää monelta osin erilaiselta kuin siihen aikaan. Nämä ensimmäiset naiset olivat rohkeita, eivätkä pelänneet syrjintää, väheksyntää ja aliarvioimista. Tänä päivänä meitä naisia on papinviroissa jo lähes yhtä paljon kuin miehiä.

Mikä on tasa-arvotilanne tänä päivänä kirkossamme? Tänä päivänä on varmasti paljon vähemmän näkyvää syrjintää. Sen sijaan rakenteellista syrjintää on kuitenkin olemassa. Rakenteellista syrjintää on vaikeampi havaita ja siihen on vaikeampi puuttua. Edes syrjinnän kohteeksi joutunut ei aina tiedä joutuneensa syrjityksi sukupuolensa vuoksi.

Mitä siis on rakenteellinen syrjintä? Sitä tapahtuu seurakuntien hallintoelimissä ja johtamisessa. Naispappeuden vastustajat voivat käyttää valtaa luottamushenkilöinä tai esimiehinä. Tämä vallankäyttö voidaan verhota huumoriin tai muihin tarkoitusperiin.

Muutama vuosi sitten kysyin eräästä seurakuntapastorin virasta ja huumoriin verhoten kirkkoherra vastasi minulle, ”siihen etsitään uskovaista miestä”. Kuinka monta kertaa virka on täytetty ”siihen etsitään uskovaista miestä” -periaatteella?

Naishakijan lähtökohta viranhaussa on aina heikompi, mikäli edes osa valitsemassa olevista henkilöistä avoimesti vastustaa naispappeutta. Tämä on rakenteellista syrjintää. Seurakuntien hallintoelimissä tuskin on miespappeutta vastustavia henkilöitä, eikä miehen tarvitse tämän vuoksi lähteä hakemaan työtä altavastaajana.

"Kuinka monta kertaa virka on täytetty ”siihen etsitään uskovaista miestä” -periaatteella?"

Naisjohtajien määrä kirkossamme on vähäinen. Kirkkoherroista naisia on 20 prosenttia. Kirkossamme on vain yksi pappisvirka, jolloin on yhdentekevää mitä sukupuolta pappi edustaa. Eikö silloin ole yhdentekevää, vaikka kaikki johtajamme olisivat miehiä? Eihän sukupuolella ole väliä.

Uskon kuitenkin, että naisjohtajalla on erityinen herkkyys havaita ja puuttua kaikenlaiseen avoimeen ja rakenteelliseen syrjintään. Nainen pappina joutuu joskus itsekin vähättelyn, epäilyn ja kyseenalaistamisen kohteeksi. Tämä kokemus auttaa samaistumaan muiden syrjinnän kohteeksi joutuneiden kanssa.

Naiset ovat 30 vuoden aikana hakeneet vähän kirkkoherrojen ja muiden johtajien tehtäviin. Meillä ei ole paljon esikuvia naisjohtajista, jotka rohkaisisivat hakemaan.

Ovatko naiset myös itse alkaneet ajatella, kuten vähättelijät ovat viestittäneet. ”Onko minusta siihen?” Naiset tarvitsevat rohkeutta ja itseluottamusta hakeutuakseen johtajan tehtäviin.

Mitä voin tehdä, jotta asiat muuttuvat? Älä ainakaan eroa kirkosta. Silloin et voi vaikuttaa. Mikäli haluat vaikuttaa, käytä äänioikeuttasi seurakuntavaaleissa.

Seuraavat seurakuntavaalit käydään syksyllä 2018, jolloin voit asettua ehdolle ja äänestää seurakuntiimme tasa-arvoista kirkkoa rakentavia päättäjiä. Käytä äänioikeuttasi myös kirkkoherraa valittaessa. Valitse hänet, joka on pätevin sukupuoleen katsomatta.

Saila Karppinen

kappalainen

Haukiputaan seurakunta

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.