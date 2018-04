Pertti kirjoittaa täyttä totuutta. Yli-Ii ja Ylikiiminki on jätetty ihan omilleen. Silloin kun ylikiimink oli liittymässä ja siitä käytiin yleisiä keskustelutilaisuuksia, niin epäilevät tuomaat leimattiin, jos nyt ei pölijiksi niin täysin tietämättömiksi asioista, samalla tavalla kuin eu äänestyksessä. Oululle on kelvannut metsät, valtion liittymärahat, jota silloin sanottiin naimarahaksi, ja muu arvokas. Mutta ihmiset on jätetty heitteille. Esimerkiksi kaupungin kilpailuttamat kotipalveluyritykset eivä lähde tänne periferiaan, kun on liian pitkä matka. Nämä sivukylien valtuutetut ova hiljaa ku hiiri juustopaketilla. Ilmeisesti kokouspalkkiot ja matkakorvaukset ovat ensisijaisia.