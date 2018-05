Keskustajohtoinen hallitus on saanut käänteen aikaan Suomen taloudessa. Edellisen sinipunahallituksen aikana työttömyys kasvoi 100 000 hengellä, kilpailukyky oli menetetty, talous ei kasvanut vaan päinvastoin laski ja silloinen hallitus oli kykenemätön päätöksiin.

Nyt nämä samat vihervasemmiston puolueet räksyttävät viikosta toiseen vastustaen lähes jokaista hallituksen esitystä. On aikoihin eletty.

Tällä kaudella on syntynyt 90 000 uutta työpaikkaa. Työpaikan saaneista iso osa on lapsiperheitä, joten vaikutus on merkittävä. Talouskasvu on vahvaa ja 72 prosentin työllisyysaste toteutuu.

Kehysriihessä tehtiin päätöksiä työllisyyden ja pienituloisten hyväksi. Onhan tiedossa, että valtaosa työpaikoista on pienissä yrityksissä, joilla työllistämiskynnys on korkealla. Tarvitaan keinoja kynnyksen madaltamiseksi, usein sen ensimmäisen työpaikan ja työkokemuksen saamista. Mahdollistetaan määräaikaisen työsopimus, jos työntekijä on alle 30-vuotias ja hän on ollut vähintään kolme kuukautta työttömänä.

Alle 20 työntekijöiden yritysten irtisanomisehtoja kevennetään tavoitteena alentaa työllistämisen kynnystä. Vaikutuksia pitää seurata ja tarvittaessa tehdä muutoksia. Työasunnon verovähennysoikeutta laajennetaan, opiskelu mahdollistetaan kuuden kuukauden ajan työttömyysturvalla.

Työttömyysturvan aktiivimallia parannettiin siten, että omaehtoinen opiskelu on hyväksytty toimenpide.

Alimpia äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoja korotettiin noin 80 eurolla, minkä jälkeen ne ovat työmarkkinatuen tasolla. Takuueläkettä korotetaan tällä hallituskaudella kolmannen kerran ja lääkekattoa lasketaan. Nämä ovat merkittäviä parannuksia pienituloisille pienten lasten vanhemmille ja lääkkeitä tarvitseville. Myös koulutuspuolelle tulee uusia panostuksia. Kannattavuuskriisissä olevalle maataloudelle tulee pieni helpotus parantamalla energiatukea.

Ouluun ja Vaalan Pelsolle rakennetaan uudet vankilat. Oikeusministeriö oli jo lakkauttamassa Pelson ennen kehysriihtä antamallaan päätöksellä. Pääministeri Juha Sipilän johdolla tehtiin uusi päätös. Tällä on merkittävä työllisyys- ja aluetalousvaikutus Oulujokilaaksoon. Samalla Pelsosta tulee tärkeä aluepoliittinen myönteinen esimerkki. Keskushallinto yritti lakkauttaa Pelsoa kymmenen vuotta, parlamentarismi voitti – kuten pitääkin.

Tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset. Jokaisessa maakunnassa työllisyys ja talouskehitys paranee.

Helsingin kokoomuslainen pormestari ei onnistu kaatamaan historiallista sote-maakuntauudistusta. Harmillistahan se silti on, kun hallituskumppani ajelee useilla rattailla.

Hyvää Vapun jälkeistä kevättä!

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Haapavedeltä.

