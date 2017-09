Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen on ympätty kumma kytkös: ”Luontolahjani 100-vuotiaalle Suomelle.”

Kalevassa kysyttiin taannoin: ”Ehtiikö Sanginjoki luontolahjaksi?”

Luonnonsuojelijoiden mukaan Oulun pitäisi ottaa vastuu lähes koko Suomen suojelusta. Kaikki muut Suomen 310 kuntaa ovat suojelleet ”luontolahjan” nimissä yhteensä 657 hehtaaria, kun Sanginjoen suojelussa puhutaan 1 127 hehtaarin suuruisesta luonnonsuojelualueen perustamisesta. Missä on järki ja suhteellisuudentaju?

Sanginjoelta on suojeltu jo tällä hetkellä tiukasti Isokankaan 280 hehtaaria ja Asmonkorven 55 hehtaaria.

Lisäksi alueelta on rauhoitettu metsätalouskäytön ulkopuolelle 420 hehtaaria. Sanginjoen ulkopalstasta 30 prosenttia on siis jo nyt metsätalouskäytön ulkopuolella. Virkistyskäyttöön on rauhoitettu lisäksi 30 hehtaaria Isolta Polvikankaalta.

Vapaaehtoisen Metso-suojeluohjelman luettelemia kohteita alueelta löytyy 110 hehtaaria ja niistäkin peräti 80 on ll–lll-luokan kohteita. Metso-ohjelmaan hyväksytään tiukan kriteeristön perusteella lähinnä vain l-luokan alueita. Niitä koko suunnitellulta Sanginjoen suojelualueelta löytyy vain 30 hehtaaria.

Koko alue on jätetty oman onnensa nojaan, kun virkamiehet eivät poliitikkojen pelossa uskalla suorittaa alueella normaalia metsänhoitoa. Taimikonhoidot (2 000–10 000 kpl/ha) ovat jääneet tekemättä. Ensiharvennukset (2 000 kpl/ha) ovat jääneet tekemättä. Väljennysharvennukset (2 000 kpl/ha) ovat jääneet tekemättä.

Alueen puuston arvo on yli kahdeksan miljoonaa euroa. Oulun kaupungin kassaan jää huonolla metsänhoidolla tulematta satojatuhansia euroja joka vuosi. Sanginjoen palstassa ei ole hakattu mitään vuoden 2012 jälkeen. Viiden vuoden saamatta jäänyt saldo on siis jo miljoonia euroja. Vaikuttaa virkarikokselta.

Menetettyjen tulojen lisäksi menetämme hoitamattomana myös metsän ja sen aluskasvillisuuden marjoineen ynnä muineen. Metsien hoitamatta jättäminen ei ole suojelua vaan luonnon tuhoamista. Koneet käyntiin ja metsään heti!

Lyly Rajala

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Oulu

