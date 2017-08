MM-kisoissa suomalaisurheilijat eivät ole yltäneet tasolleen. Suorituksia on rasittanut jännittäminen tai itseluottamuksen puute, minkä voi aistia koko olemuksesta. Kolmiloikkaaja valmistautui hyppyynsä kuin anteeksi pyydellen, ja seiväshyppääjän oli tukeuduttava koko ajan valmentajaansa. Samaan aikaan ruotsalaiset ja norjalaiset teinitähdet esiintyivät maailmanvalloittajina.

”Kirkas mieli” oli aikanaan mäkihypyn mestarivalmentaja Mika Kojonkosken tavoite Norjan huippuhyppääjiä ohjatessaan. Kova kunto ja kirkas mieli nostivat norskit huipulle.

Nyt Kojonkoski on Suomen urheilun ylin auktoriteetti Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajana. Minne kirkas mieli on hänen johdollaan kadonnut?

Risto Niemisen ja Kojonkosken ideoimana suomalainen urheiluorganisaatio on myllätty läpikotaisin uuteen uskoon. SLU:n ja Valon kautta koko urheilu on pantu Olympiakomitean alle. Urheilija keskiössä on kaunis tavoite, joka on todellisuudessa vain juhlapuheiden korulause. Keskiössä on urheilujohto, kova palkka ja pehmeät puheet.

Jos urheilija todella olisi keskiössä, pitäisi esimerkiksi urheilijoiden hyvinvointiin ja terveyteen (psyykkiseen ja fyysiseen) paneutua nykyistä perusteellisemmin. Mystinen mykoplasma ja erilaiset vammat pysäyttävän liian monen suomalaisen nuoren urheilijan kehityksen.

Ruotsin yleisurheilujoukkueen päävalmentaja Karin Torneklint kertoi (IS 7.8.), että on tärkeää turvata nuoren urheilijan harjoittelu tärkeimmässä kehitysvaiheessaan 17–22-vuotiaana. Kuten IS:n Pekka Holopainen toteaa, nuorten menestyjien saattaminen aikuishuipuille osataan Ruotsissa paremmin kuin Suomessa.

Suomalaisissa joukkuelajeissa (jääkiekko, lentopallo, koripallo ja salibandy) on viime vuosina saatu iloita kansainvälisistä menestyksistä, joita ovat tuottaneet raikkaat nuoret taiturit. Miten Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö voisi saada tätä joukkuelajien ennakkoluulottomuutta ja rentoutta myös yksilölajeihin? Kirkas mieli kipsin ja pelon tilalle, Mika Kojonkoski.

Eero Niku

Oulu

