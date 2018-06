Muutamat suuret kaupungit ovat innostuneet sote-lausunnoista, ja kuulin, että myös Oulu haluttaisiin sellaiseen mukaan.

Etujoukoissa ovat tietysti Helsinki ja Tampere, joiden pormestareita, Jan Vapaavuorta ja Lauri Lylyä, kiinnostaa vain oma asema ja sen turvaaminen. Oulusta vastaavaa itsekkyyttä en usko löytyvän, vaan täällä ymmärretään puoluetaustoista riippumatta, että Pohjois-Suomen pääkaupunki katsoo asioita puolen Suomen näkökulmasta eikä jää murehtimaan sotevallan siirtymistä uuteen maakuntaan.

On harmillista, että julkisuudessa ei vaadita vaihtoehtoa uudistuksen kaatumista ajavilta tahoilta. Kaupungissa kokoomusryhmää johdetaan jämäkästi, eikä poikkeavia mielipiteitä hyväksytä, mutta valtakunnan tasolla eduskuntaryhmä näyttäytyy varpusparvena.

Vihreät olivat vielä viime kauden lopulla nyt esitetyn maakuntamallin kannalla, mutta oppositiossa on keskitytty vastustukseen. SDP:n aluekuntamalli on lähes kopio maakuntamallista, mutta ilman valinnanvapautta. Vasemmistoa ei kulujen käsistä karkaaminen huoleta (Kaleva 31.5./Lukijalta). Palveluiden häviämisellä pelotellaan, vaikka sote-lakiin on kirjattu kriisilausekkeet, joiden mukaan menokatosta voidaan myös poiketa, mikäli palvelut ovat vaarassa.

Kahta väitettä kuulee usein: ”sotea ovat kaatamassa kaikki asiantuntijat” tai toisaalla ”maakuntauudistus tappaa maaseudun”. Tältä kritiikiltä luulisi olevan pohjan pois, kun katsoo, kuinka voimakkaasti muutamat isot kaupungit uudistusta vastustavat.

Todellisuudessa kriitikot vain nostavat esiin omaan agendaansa sopivia irrallisia lausuntoja uudistuksen matkan varrelta. Vastustus näyttäytyy populismina, eikä kukaan haluaisi kuitenkaan aloittaa taas alusta, etenkään kun uutta vaihtoehtoa ei ole näkyvissä.

"Seuraavalle hallitukselle ja maakunnille riittää yksityiskohtien tarkentamista ja korjaamista."

Sote-asiantuntijaryhmän jäsenet Marina Erhola, Heikki Hiilamo ja Katariina Solander kirjoittivat 11.3. Helsingin Sanomissa otsikolla ”On riski pitkittää sote-uudistusta vanhentuneilla väitteillä”. He kertoivat: ”Uudistuksen valmistelu on ollut 3–4 viime vuoden aikana hyvinkin huolellista” ja ”Uudistuksen uuskriitikoilla ei ole esittää toimeenpanokelpoista vaihtoehtoa vuosia valmistellun lakipaketin tilalle".

Vastuulliset päättäjät ymmärtävät, että viiden hallituksen epäonnistuttua nyt on aika saada uudistus maaliin. Vaihtoehtona on, että sotesta tulee yksityisten palveluntarjoajien villi länsi, kun nykyiset 190 sote-organisaatiota jatkavat kukin palvelujen yksityistämistä, kuten viimevuosien kehitys on ollut.

Sote-uudistus takaa suomalaisille tasa-arvoiset palvelut huoltosuhteen heiketessä. Kun veronmaksajat vähenee ja verotuloilla elävien määrä kasvaa, täytyy tehdä asioita uusilla tavoilla, jotta laadusta voidaan pitää jatkossakin kiinni.

Asiallinen kritiikki uudistusta kohtaan tulee ottaa huomioon, kuten valmistelussa on otettukin. Nyt vastustajien kritiikki, joka tähtää enemmän gallup-suosioon, on suurelta osin asiatonta populismia.

Uudistus ei ole valmis syntyessään. Seuraavalle hallitukselle ja maakunnille riittää yksityiskohtien tarkentamista ja korjaamista. Kyseessä on niin iso kokonaisuus, että sen kuntoon saattaminen vie aikansa ja vaatii osaavia päättäjiä sekä virkamiehiä maakuntiin. Pohjois-Pohjanmaalla uudistusta on viety voimakkaasti eteenpäin, yhdessä puoluetaustoista riippumatta ja näin on varmasti jatkossakin.

Matias Ojalehto

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen

puheenjohtaja (kesk.), Oulu

