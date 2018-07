Sote-lainsäädännön usean vuoden kestänyt uudistaminen on loppumetreillä. Lainsäädännön viivästyminen on hidastanut, mutta ei pysäyttänyt tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä terveydenhuollon uudistamista Suomessa.

Useissa kansanvälisissä tutkimuksissa Suomen it-järjestelmää, terveydenhuoltoa ja systemaattista toimintatapaa pidetään yhtenä maailman parhaista. Tällainen toimintaympäristö kiinnostaa kansanvälisiä yrityksiä ja toimijoita.

Niiden ensisijainen tavoite ei ole Suomen pienet markkinat, vaan kansainvälisille markkinoille tähtäävä kehitystyö yhdessä suomalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Yli 10 kansanvälistä lääke- ja it-alan huippuyritystä ovatkin käynnistäneet tai käynnistämässä kehitystyötä Suomessa Business Finlandin kehittämisohjelmissa.

Lääkekehitys on kallista ja kehitystyö vie vähintään 5–10 vuotta. Myös soten it-järjestelmien kehitystyö on kallista ja vaatii useita vuosia. Maailman kärkiteknologioihin käsiksi pääseminen jo niiden kehitysvaiheessa on iso etu Suomelle.

"Tekoälypohjaisilla ratkaisuilla yhdessä läpimurtoteknologioiden kanssa on jo nyt saavutettu hyviä tuloksia maailmalla ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, diagnostiikassa, terveydenhoidon prosessien koordinoinnissa sekä potilasturvallisuuden ja kustannusten hallinnassa."

Geeniteknologia ja siihen liittyvä täsmälääkkeiden kehitys sekä it-alan läpimurtoteknologiat ovat osa terveydenhuollon uudistamista. Läpimurtoteknologiasta puhuttaessa tarkoitetaan muun muassa robotiikkaa, älykkäitä sensoreita, 5G- ja lohkoketjuteknologiaa sekä tekstin-, puheen- ja kuvantunnistusta koneoppimiseen perustuvilla menetelmillä.

Puhutuin ja lähivuosina vaikuttavin teknologia-ajuri on tekoäly. Tekoälypohjaisilla ratkaisuilla yhdessä läpimurtoteknologioiden kanssa on jo nyt saavutettu hyviä tuloksia maailmalla ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, diagnostiikassa, terveydenhoidon prosessien koordinoinnissa sekä potilasturvallisuuden ja kustannusten hallinnassa.

Tekoäly elää laadukkaasta tiedosta. Sote-tieto on Suomen valttikortti maailmalla. Kelan kaikkia kansalaisia ja yli 4 000 sote-toimijaa hyödyttävä it-järjestelmien uudistaminen on meneillään ja valmistuu 2020-luvun alkupuolella.

Uusiutuvan sote-lainsäädännön perusteella muodostuvat Suomen keskitetyt tietovarannot tulevat olemaan merkittävä etu tekoälyratkaisujen käyttöönotossa. Sote-Digi Oy ja Vimana Oy on perustettu äskettäin vauhdittamaan eri maakunnissa tapahtuvaa kehitystyötä.

Edellytyksiä maailman parhaan suomalaisen sote-järjestelmän edelleen kehittämiseksi on siis olemassa, vaikka päätösten tekeminen kansallisella tasolla onkin osoittautunut vaikeaksi. Toivoa ylläpitää se, että tulevien sote-järjestäjien eli maakuntien tasolla on halua ja kyvykkyyttä kehittää omia toimintojaan.

Monissa maakunnissa onkin tehty yhteistyössä STM:n ja VM:n kanssa merkittävää kehitystyötä, ja saavutettu hallituksen tavoitteena oleva 0,9 prosentin kehityspolku kustannuskehityksen hillinnässä. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tehty erinomaista kehitystyötä.

Myös it-järjestelmien kehitystyö on meneillään useimmissa maakunnissa. Esimerkiksi Keski-Suomessa uusi tekoälyä hyödyntävä digitaalinen sairaala valmistuu vuonna 2020. Koko maakuntaa koskevat tekoälytuetut soten it-järjestelmät ovat valmistelussa Keski-Suomen lisäksi useissa erimaakunnissa.

Suomen sote-uudistus on herättänyt yritysten lisäksi laajalti kansainvälistä kiinnostusta. Useat tutkijakollegani vertaavat Suomessa tehtävää sote-uudistusta kehitystyöhön, joka on ollut Pisa-menestyksemme takana.

Pekka Neittaanmäki

professori, tietotekniikka

Jyväskylän yliopisto

